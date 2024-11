Ta děsivá zpráva přišla letos na jaře naprosto nečekaně. Daniela s maminkou věřily, že zákeřný osteosarkom, nádor kostí, se povedlo zničit. „Věřily jsme, že je vše zlé za námi. Dany ale našli na kontrole nález na plicích. Operace, chemoterapie. Noční můra byla zpět,“ vylíčila Lucie Jurníková.

Ta i s dcerou jezdila za specialisty do Brna, intenzivní chemoterapie se na Danielce podepsala. „Často byla mimo, nepoznávala lidi, nevěděla, kde je. Já skončila na nemocenské. Jak jsem před těmi třemi lety byla silná, teď jsem se sesypala. Odešla jsem z práce, abych se o dceru postarala,“ podotkla. Osteosarkom se u Daniely před třemi lety poprvé ozval v podobě intenzivní bolesti kolena.

Stres s bytem

Aby toho nebylo málo, v létě přišla další „jobovka“ od majitelky bytečku o velikosti 43 m². Smlouva do příštího jara nebude prodloužena, naopak může být předčasně vypovězena! „Domluvily jsme se, že můžeme zůstat do konce roku. Už teď ale chodí do bytu makléři se zájemci,“ popsala Lucie Jurníková.

Daniela nemá klid na léčbu ani na školu, kam se i přes zdravotní problémy dostala. Jednu dobrou zprávu ale má. Léčba, zdá se, zabrala. Plicní metastáze jsou pryč. „Mám udržovací léčbu, chemoterapie jednou týdně a devět prášků denně,“ řekla dívka.

Byt jen bez realitky

Vzhledem k omezeným finančním možnostem není pro Lucii Jurníkovou najít nový pronájem snadné. „Nebýt rodiny a sbírky, kterou pro nás před časem zřídila známá, neměli bychom ani na stěhováky. Ráda bych šla teď aspoň do většího bytu. Pořád ale ne přes realitku. Kauce, provize atd. nemám šanci zaplatit,“ pokrčila rameny.

Obrovskou pomocí pro rodinu je členství Danielčina bráchy Standy v prvoligovém hokejovém týmu RT Torax Poruba. V klubu o zdravotních problémech jeho sestry dobře vědí. Rodinu hráči podpořili. Standa díky tomu, že mu klub přispívá na výstroj, může hrát hokej.

Spolužáci, podpořte ji!

Plaché dívce přechod ze základní školy na střední nesedl. Chodí na jazykové gymnázium, spolužáci ji však míjejí. „Kvůli léčbě jsem s nimi nebyla na adaptačním táboře. Všichni už si utvořili skupinky, já tam přišla až poté jako úplně nová. Jsem na vše sama. Myslím si, že ani nevědí, co se mi stalo,“ řekla se smířlivým úsměvem Daniela Jurníková.

VIDEO: Miluj svůj život... Zpověď trenéra Saňáka o boji s rakovinou: Dávali mi rok.

