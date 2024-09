Po čtyřech měsících bude mít moderátorka Petra Svoboda (41) alespoň o kapku lehčí spaní. Neopatrného řidiče, který v květnu zabil jejího manžela Ondřeje Křivku (†39), totiž Policie ČR konečně obvinila a hrozí mu až šest let vězení.

Měl to být poklidný květnový víkend na jejich milované chalupě na Táborsku, nakonec se ale pro celou rodinu změnil v noční můru. Ondřeji Křivkovi, který si vyrazil na odpolední projížďku na kole, totiž na křižovatce nedal přednost nepozorný řidič!

Srážka kola s osobním vozem značky Citroën byla natolik fatální, že marketingový manažer televize Nova na místě zemřel. Nyní, po čtyřech měsících po nehodě, se její vyšetřování dočkalo zásadního posunu. „V uplynulých dnech byl obviněn 38letý řidič osobního vozidla z trestného činu usmrcení z nedbalosti a byl podán návrh na podání obžaloby státnímu zástupci,“ sdělila Novinkám mluvčí táborské policie Lenka Pokorná.

Poslední rozloučení s Ondřejem Křivkou proběhlo 21. května, a to nadvakrát. Zdrcené vdově Petře Svobodě to poradil psycholog, pár spolu totiž vychovával dvě děti – pětiletého Edu a čtrnáctiletou Ráchel, kterou má moderátorka z prvního manželství. Ani jedno z dětí přitom na pohřbu tatínka nechybělo.

Nejdřív se tak ve strašnickém krematoriu konalo rozloučení pro asi třicet nejbližších a rodinu, až poté začal druhý smuteční obřad pro veřejnost, při němž krematorium praskalo ve švech.

Slova se ujal choreograf a budoucí astronaut Yemi A. D. (42). „Ondra byl můj přítel a rodina. Byl to výjimečný člověk. Měl sebereflexi a neustále na sobě pracoval, aby byl lepším manželem, otcem, přítelem a podnikatelským lídrem. Slova nedokážou vyjádřit, jak se cítí zlomené srdce. Už nemám žádné slzy k pláči,“ přiznal Yemi.

Testy na alkohol a další návykové látky vyšly řidiči po nehodě jako negativní.

Návrat do práce

Před pár dny se Petra Svoboda v tichosti vrátila na televizní obrazovky Odpoledních Televizních novin TV Nova, odkud po tragédii ze dne na den zmizela na téměř čtyři měsíce.

Svoboda zesvětlila vlasy, sundala také prodloužené a zahuštěné prameny a na přímé přenosy se obléká především do tmavých barev. Přestože je velmi profesionální, na její utrápené tváři je znát, že se přes nečekanou ztrátu milovaného manžela ještě nepřenesla.