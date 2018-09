„Berňák dělá do drog?“ Finančák draží pěstírnu trávy, lidé se smějí inzerátu na bongy

Finanční správa není zrovna vyhlášená svým smyslem pro humor a uvolněností. O to víc zaskočil uživatele Facebooku příspěvek, kterým instituce láká na dražbu bongů. Tyto dýmky se totiž nejčastěji používají ke kouření marihuany. Inzerát navíc úřad doplnil rozvernou fotkou jezevčíka v rasta oblečku, který je rovněž spojován s uživateli „trávy“.

„Vodní dýmky jsou staré jako lidstvo samo.“ Touto větou a rozzářeným „smajlíkem“ zve Finanční správa na Facebooku veřejnost na jednu ze svých dražeb. A nejde o dražbu ledajakou, na své si při ní přijdou hlavně milovníci marihuany.

To naznačuje i obrázek přiložený k příspěvku. Na něm je nápis „dražba bongů“, který doplňuje jezevčík oblečený do oblečku v rasta stylu a barvách, stejnými tóny jsou podkreslené i praktické informace o tom, kdy a kde se akce koná. Tedy na územním pracovišti Cheb 11. 9. 2018 v 8:30.

Z celkového soupisu zabavených předmětů pak vyplývá, že jde zřejmě o soukromou pěstírnu marihuany. Kromě bongů jsou totiž k dispozici i vaporizéry, růstové lampy, ventilátory, žárovky, lisy na byliny, systém pro pěstování rostlin a nádrže na vodu.

Drogový gang prodával desítky kil marihuany, jeho členové měli u sebe samopal

Příspěvek pobavil uživatele sociálních sítí. „Berňák dělá do drog. Tak leccos by to vysvětlovalo...,“ okomentoval například Michal V.

Finanční správa získává majetek u dlužníků, kteří nezaplatili daně. Výnos z dražeb bývá použit na úhradu nedoplatků.

