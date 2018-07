Je to zázrak, říkají čeští hasiči po návratu z Thajska. Zvládli by podobnou akci u nás?

Čeští hasiči plukovník David Kareš a podporučík Petr Vodička, kteří vyrazili do Thajska, aby případně pomohli malým fotbalistům v zatopené jeskyni, jsou už zpět. Do akce se přímo nezapojovali, a jak přiznali v rozhovoru pro Radiožurnál, celou dobu si přáli, aby nemuseli povolat tým z Česka. To by totiž znamenalo, že nastaly komplikace.