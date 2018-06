Průjem z jídla na dovolené v cizině? „Kontrolujte víčka,“ radí expertka

„Když se kdysi jezdilo na dovolenou na letní byty, tak se říkalo, že každá změna řezníka způsobí zažívací potíže,“ říká v rozhovoru Zdeňka Jágrová z Hygienické stanice hlavního města Prahy. Situace v exotických destinacích je podobná a může Čechům způsobit průjmy. „V mase, v zelenině jsou různé bakterie, které se liší v Česku, Itálii nebo třeba v Egyptě. Při změně místa se změní mikroflóra a někteří na to reagují.“

Třeba v Egyptě, který patří mezi oblíbené dovolenkové destinace, hrají roli i vysoké teploty. „Manipulace s potravinami musí být velmi striktní, aby nedošlo k přemnožení škodlivých mikroorganismů a nedošlo k onemocnění. Je tam mnohem snažší se čímkoli nakazit,“ myslí si hygienička.

Potraviny loupejte nebo omývejte

Lidem radí, aby se v zahraničí drželi několika základních pravidel, která riziko nákazy minimalizuje. „V exotickém zahraničí nepijte vodu, která není z lahví, a kontrolujte uzávěr, jestli není voda opakovaně doplněná. Také není vhodné jíst výrobky, které nelze oloupat nebo dostatečně umýt. Protože i na jahodách nebo v jahodových koktejlech může ulpívat nejen virus žloutenky typu A, ale i různé bakterie a paraziti,“ popisuje Jágrová.

„Doporučila bych jídlo konzumovat tam, kde je velký obrat a je tam hodně návštěvníků, takže nedochází ke zdržení hotových výrobků,“ říká s tím, že v takovém občerstvení se snižuje šance, že se bakterie přemnoží.

A hlídat by si dovolenkáři měli také okolí bister, hospod či restaurací, do kterých zavítají. „Je potřeba se dívat také okolo, aby třeba před hospodou nebyl někdo, kdo umývá nádobí pod hydrantem. To vypovídá o tom, jakým způsobem se tam s potravinami manipuluje,“ dodává v rozhovoru.