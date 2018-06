Mražené kočky a psi v bistrech? Hygienička popsala, co odhalily kontroly

Češi léta spekulují, jestli se některé pokrmy v různých bistrech a rychlém občerstvení nevyrábí z masa koček či psů. Hygienička a epidemioložka Zdeňka Jágrová, která v oboru pracuje přes 40 let, ve studiu Blesku tento oblíbený hoax vyvrátila. Žádné takové maso kontroly v mrazácích neodhalily. Hygienici ale opakovaně objevují jiné „chuťovky“.

Hygienici při kontrolách nejrůznějších restauračních a stravovacích provozoven narazí na nejrůznější „nechutnosti“. Ale věčné fámy o zamražování koček jsou prý nepravdivé.

„Já si takový případ nepamatuju, a to v hygienické službě pracuju docela dlouho. V těch různých provozovnách se najdou nejrůznější věci, staré omáčky, přípravky na nakládání masa, které nesplňují požadavek na dobu přípravy. Ale že by se našly kočky, to ne,“ řekla v rozhovoru Zdeňka Jágrová z Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Nelegální jatka v tržnici

Takový případ v posledních letech nezaznamenali ani inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). „Na kočky nebo psy jsme, co si vybavuji, přímo nenarazili. Ale při kontrolách jsme měli řadu závažných nebo fatálních porušení,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Pamatuje například kuchyně, ve kterých se domácí zvířata volně pohybovala. „Byla chována jako mazlíčci a mohlo tak dojít ke kontaminaci. A třeba v pražské tržnici jsme při kontrole narazili také na nelegální porážku drůbeže,“ dodal Kopřiva.

Podívejte se, na jaké „hnusy“ letos narazili inspektoři SZPI v českých bistrech a restauracích: