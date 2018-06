Lék československého vědce vydělal miliardy. Vilček (84) si je ale nenechal

Imunolog a mikrobiolog původem z Československa Ján Vilček (84) stojí za vznikem léku Remicade. Ten byl v roce 2013 druhým nejprodávanějším lékem na světě a dnes patří do první pětice. Před třinácti lety věnoval většinu peněz z licenčních poplatků, celkem 105 milionů dolarů (2,7 miliardy korun), univerzitě v New Yorku. Právě na ní po emigraci desítky let působil. Vědec v rozhovoru pro Blesk Zprávy vzpomíná třeba na to, jak z rukou amerického prezidenta Baracka Obamy převzal medaili za zásluhy ve vědě.

Ján Vilček se narodil v roce 1933 v Bratislavě. Během druhé světové války jeho rodinu pronásledovali nacisté a někteří jeho blízcí holocaust nepřežili. Po válce vystudoval lékařkou fakultu a začal se věnovat mikrobiologii.

Svázaný komunistický režim v Československu ale brzdil Vilčekův výzkum. „K emigraci mě vedla hlavně snaha zlepšit si profesního uplatnění. Věděl jsem, že Československo bylo malou zemí a hlavně v době komunismu byly možnosti velmi omezené. Po sedmi letech práce po promoci jsem dosáhl toho, čeho jsem dosáhnout mohl,“ vzpomíná Vilček v rozhovoru pro Blesk Zprávy. S manželkou se proto rozhodli utéct.

„Využili jsme příležitost, kterou jsme měli, když nám povolili návštěvu Vídně. Nebylo to nijak jednoduché a museli jsme opustit rodinu. Nevěděli jsme, jak dlouho bude trvat, než se dostaneme do USA. A jestli se tam uplatníme,“ říká.

Lék pomohl třem milionům pacientů

V Americe Vilčeka přijali „s otevřenou náručí“ a získal místo na prestižní škole New York Univesity. Právě tady se mu podařilo vyvinout látku Infliximab, která se stala základem pro lék Remicade. Medikament pomáhá v léčbě Crohnovy choroby, revmatoidní artritidy a dalších autoimunitních onemocnění a patří mezi nejžádanější léky světa. Třeba v roce 2013 byl druhým nejprodávanějším lékem a jeho prodeje přesáhly 10 miliard dolarů. Dodnes pomohl více než třem milionům lidí.

Vývoj léku ale nebyl snadný a třeba na léčbu sepse, kde ho testovali, vůbec nefungoval. „Nebyl to ten heuréka moment. Bylo to náročné, trvalo to prakticky celou moji kariéru, 20 až 30 roků,“ zmiňuje Vilček v rozhovoru s tím, že jen od vytvoření protilátky až do jejího schválení uběhlo téměř 10 let. „A to není neobvyklé, muselo to projít mnohými klinickými pokusy a bylo potřeba dokázat, že je to úspěšné.“

Medaile od Obamy za vědu

V roce 2013 ho za vědeckou práci ocenil také americký prezident Barack Obama a předal mu národní medaili. „Bylo to pro mě zadostiučinění a důležité ocenění tím více, že jsem přistěhovalec do USA. A nebylo to jen od jakéhokoliv prezidenta, ale od Baracka Obamy, které byl symbolem něčeho velmi pozitivního,“ uvádí.

Zároveň kritizuje kroky současného prezidenta Donalda Trumpa, které jsou vůči imigrantům nepřátelské. „Je smutné, že dnes je situace jiná a vládní politika vůči imigrantům podstatně negativnější. Považuji to za smutné a myslím, si, že to není pro Ameriku dobré,“ říká Vilček s tím, že emigranti v mnoha oblastech přispěli vědě – stejně jako on. Vilček sám v rámci své nadace věnuje peníze imigrantům, kteří se v USA věnují vědě nebo umění.