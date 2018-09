Kamarád nesl Josefovi (†62) jídlo. Jeho tělo našel v kaluži krve u sušáku

Otřesný zážitek má za sebou muž ze Slovenska, který šel v pondělí zanést svému kamarádovi Josefovi (†62) jídlo do obce Nové Sady. Muže našel mrtvého za domem v kaluži krve.

Osamělý muž bydlel na samotě v domě rodičů. Jeho kamarád našel jeho mrtvolu za domem vedle sušáku na prádlo.

„Byl to dobrý chlap. Byl to zemědělec a samotář. Netuším, co se mohlo stát,“ řekl pro slovenský Nový Čas Josefův nejbližší kamarád a soused. Případ řeší policie.

Tělo modelky (†20) našli viset z jachty starého miliardáře: Zabila se kvůli rozchodu?

„V pondělí 3.9.2018 po poledni v obci Nové Sady (okres Nitra) našli na pozemku rodinného domu mrtvého dvaašedesátiletého muže. Při prohlídce se zjistilo, že se na jeho těle nachází několik bodných ran, které byly způsobeny neznámým předmětem,“ sdělila krajská policejní mluvčí Božena Bruchterová. Potvrdila také, že u muže už byla vykonána pitva. Případ je vyšetřován jako obzvlášť závažný zločin vraždy.