Pes zakousl Vlastíka (†1) v Přerově. Policie ze smrti dítěte obvinila muže, je to nejspíš příbuzný

Policie navrhla obžalovat v případu ročního Vlastíka z Přerova, kterého napadl a usmrtil pes, třicetiletého muže. Jde nejspíš o příbuzného. Obviňuje ho z usmrcení z nedbalosti, muži hrozí až šest let vězení. Tragédie loni před Silvestrem otřásla místním sídlištěm i celým Českem.

Prohlásila to přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Pes napadl ročního chlapce v bytě v přerovské části Předmostí na konci prosince loňského roku. Podle informací ČTK byl muž v osudnou chvíli v bytě. Policie již případ ukončila, nikdo jiný obviněn nebyl.

Neštěstí se stalo loni 29. prosince v bytě panelového domu v přerovské místní části Předmostí při návštěvě babičky napadeného chlapečka. Na dítě v bytě zaútočil pes, který podle neoficiálních informací patřil sestře matky napadeného dítěte.

Pes je v současné době v útulku a o jeho dalším osudu rozhodne v trestním řízení soud, doplnila policejní mluvčí. V jakém vztahu k dítěti byl obviněný muž, policie neuvedla, šlo ale s největší pravděpodobností o rodinného příslušníka. Zvrat v případu Vlastíka (†1), kterého zabil pes: Policie obvinila prvního člověka!

Bližší informace k případu s ohledem na rodinnou tragédii nechce policie komentovat. Podle matky dítěte nešlo tragédii zabránit. „Ano, umřelo mi dítě. To, co se stalo, je tragédie. Viníkem není nikdo. Na začátku asi byla provokace mého dítěte,“ řekla Blesk.cz.