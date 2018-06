Chlapce (†15) ubodali na narozeninové oslavě! Rvačky se zúčastnilo 200 lidí

„Policie byla přivolána do Komunitního centra v Clockhouse Lande, Romford v 21:05 hodin v sobotu 23. června poté, co byla nahlášena velká potyčka na narozeninové oslavě,“ uvedla policie pro Mirror. Na místo byla přivolána policie, která byla konfrontována velkou skupinou mladých lidí. Obrovské rvačky se mělo zúčastnit sto lidí, podle informací The Sun jich bylo až dvě stě.

K potyčce mělo dojít poté, co mladistvým nebyl dovolen vstup do budovy bez přítomnosti dospělého. Během výtržností byl pobodán patnáctiletý chlapec, který vážným zraněním na místě podlehl. Policie v souvislosti s jeho smrtí zadržela tři lidi.

The scene in Romford where a 15 year old was stabbed to death last night during a mass brawl which broke out as up to a hundred youths left a birthday party at a community centre. @lbcbreaking pic.twitter.com/HE46QoAVRh