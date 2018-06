Táta fotbalisty Honzy (†18) se obul do záchranářů: Syna mohli zachránit!

Po fotbalistovi pátralo pod neprůhlednou hladinou asi 20 lidí, avšak marně. Ani hasiči vybaveni hákem nebyli úspěšní. Všichni napjatě čekali na příjezd potápěčů z Bratislavy. Nedočkali se.

"Měli jeden člun a hák do hloubky 4 metry a tam je voda do 9 metrů... Hasiči mi stále tvrdili, že potápěči už jsou na cestě... Dokola. Kdyby syna našli do půl hodiny, tak by měl ještě nějakou šanci," řekl pro deník Nový čas otec Ján. „Po dvou hodinách se ozvali, že už je moc velká tma a že už nepřijdou, až ráno z Bratislavy. Neměli šanci nalézt mého syna s tou technikou a bez potápěčů. A kdyby jednali hned, možná by ho ještě zachránili.“

Tragická smrt nadějného fotbalisty: Honza (†18) utonul před zraky kamarádů

V hledání obyvatelé vsi pokračovali na člunech i v noci, na rybník si svítili z aut. Až v půl třetí ráno se rozhodli odpočinout. Od páté ráno pokračovali.

"Vím, že mi to už syna nevrátí, já už jsem vyplakal všechny slzy. Ale je léto a oni by měli být připraveni na takové zásahy,“ dodává zdrcený otec.

Mluvčí Okresního hasičského sboru v Nitře Michal Varga vysvětlil, proč se slibovaní potápěči k rybníku nedostavili: "Během jízdy potápěčů z Bratislavy k zásahu byla vyhodnocena situace tak, že vzhledem k době jízdy a potřebnému času na ponoření potápěčů, by byla už špatná viditelnost. A vykonávat ponor a hledání utopené osoby by bylo za tmy při nulové viditelnosti pro potápěče nemožné,“ vysvětlil mluvčí.

„Hasiči z Šuran použili na vyhledávání všechny dostupné prostředky, které měli k dispozici,“ pokračuje Varga. „Na vyhledávání z člunu použili trhací hák standardní délky 4 metry, který si prodloužili lanem, aby dosáhli až na dno. Také použili kotvu z člunu, kterou tahali po dně.“

Maturant (†20) se utopil při oslavách. Přítelkyně Dominika mu poslala do nebe dojemný vzkaz

Video: Muž utonul v Butovicích.