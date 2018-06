Papír, který znamená ortel nad pašeračkou Terezou?! Obhájce ale našel kličku

Tím je záznam o chemické analýze látky z Terezina kufru, který má Blesk k dispozici. Z dokumentu založeném ve spise je zřejmé, že celníci dali drogy testovat až dva dny po jejím zadržení a samotná zkouška byla až o dalších deset dní později.

Do laboratoře byl zaslán jen vzorek, který je v dokumentu popsán jako "uzavřený balíček obsahující přibližně 5 gramů podezřelé látky, pravděpodobně heroinu". Kriminalisté látku podrobili několika analýzám včetně chromatografie a spektometrie, které se používají i u nás, a došli k závěru, který Terezu, jež látku po zadržení zkušeně ochutnala, nemohl překvapit. "5,83 gramů bílého prášku v uzavřeném balíčku obsahuje heroin," píše se v dokumentu s tím, že zbytek je uložen v důkazním oddělení.

Přestože se důkazní situace, mimo jiné také díky videu ze zadržení, zdála jasná, novému Terezinu obhájci se podařilo obžalobě pěkně zavařit. Minulý týden podrobil křížovému výslechu celníka, který měl na starost uložení a zaznamenání důkazů včetně drog, a podle informací Blesku ho dostal do úzkých. Ukázalo se totiž, že úředník neměl při evidování důkazů žádného svědka. Obžaloba tak může rozporovat například skutečné množství drogy apod.

Pákistánští celníci zadrželi mladou Češku 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky. Žena vinu odmítá.

České ministerstvo spravedlnosti v březnu uvedlo, že Praha chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Úřad snahu zdůvodňuje právě případem Češky, kterou pákistánské úřady zadržely se zásilkou heroinu.

