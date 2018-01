Otec zabitého Vlastíka (†1) z Přerova: Ten pes byl magor, útočil i na majitelku

Žena řekla Blesku, že kříženec argentinské dogy a rotvajlera Aron nebyl žádný beránek, ale velmi agresivní pes. „Víme, že pes byl agresivní. Tady v Předmostí napadl nejméně tři psy. Nikoho neposlechl,“ prozradila paní Libuše. Její syn, chlapečkův otec (30), k tomu dodal: „Startoval i na svoji majitelku. Ten pes byl debil, magor.“

Podle babičky a otce chlapce bylo otázkou času, kdy se stane neštěstí. „Aneta (majitelka psa) to sama říkala, že on jednou někoho rozkouše,“ řekl Blesku chlapcův otec. Babička Libuše k tomu dodala: „A teď vám tvrdí, že pes je hodnej. To je prostě neuvěřitelné. Staví se k tomu, jako kdyby za to mohl ten malej.“

Otřesená matka chlapce (†1), kterého zabil pes: Dítě bylo kousnuté za ouškem

Loučil se?

Osudného pátku šla podle otce jeho přítelkyně a matka s chlapečkem a dcerou z předešlého vztahu na návštěvu ke kamarádce s tím, že na oběd se staví u své matky. Malý Vlastíček se prý s tatínkem loučil velmi zvláštně. „Pořád se vracel. Pořád chtěl pusu a plácnout si dlaněma. To nikdy předtím nedělal. Bylo to, jako by se s ním loučil,“ prozradila paní Libuše.

Za týden dvouletý!

Rodina se se ztrátou vnoučka nemůže vyrovnat. Přitom jen před pár dny byli všichni velmi šťastní. „Byl šťastný z dárků. Nemohl se jich nabažit,“ prozradila babička a v slzách dodala: „Osmého by měl dva roky. Už jsme kupovali nové dárky.“