„Líbilo se mi to jako celek, jako umělecké dílo. Synchronizace s hudbou, hezky zaplněné nebe, technické detaily, všechno se jim povedlo,“ uvedl předseda dvacetičlenné hodnoticí komise Rostislav Košťál.

Šéf vítězů: Zábava, práce, dobrodružství

Francouzi si podle nově zavedeného pravidla vybojovali start při 25. ročníku, který se uskuteční v roce 2022. „Bylo to pro nás velké dobrodružství, velký zážitek. Jsme poměrně mladá skupina, ale snažíme se o co nejlepší výsledek a zážitek pro diváky. Osobně mě to nesmírně baví, je to práce i zábava, které bych se chtěl věnovat po celý život,“ řekl Blesku šéf týmu Arnaud Fouriau, který se svěřil, že přípravy znamenaly měsíce práce.

Cenu primátora města Brna za nejlepší ohňostrojný design na závaznou dvouminutovku koncertní předehry Karneval od Antonína Dvořáka v roce 100. výročí Československa získal polský tým Surex. Dvacetičlenná odborná porota vybírala letos mezi soutěžními show Polska, Rumunska a Francie. Česká republika se účastní nesoutěžně.

Ve hře je ještě cena diváků

Rozhodnuto ještě není o ceně diváků. Ke čtveřici ohňostrojů nad hladinou Brněnské přehrady ještě přibude sobotní epilog nad hradem Špilberkem. Hlasování začne po jeho skončení a potrvá do půlnoci 21. června. Hlasovat je možné na internetu na www.ignisbrunensis.cz a prostřednictvím anketních lístků. Výsledky hlasování zveřejní organizátoři 22. června.

