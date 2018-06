Třiadvacetiletý Jiří Žardecký vypustil z úst sprostou hlášku ve chvíli, kdy se poblíž objevili strážci zákona. Byl v euforii, slavil úspěšné státnice. „Já sem zakřičel něco ve způsobu, jo, máme to čur… a otočil jsem se na kamarády. Nějak to asi vyšlo tak, že se otáčím na ně (policisty) a křičím to na ně,“ popsal student FTV Prima nešťastný okamžik.

Reakce strážců zákona na sebe nenechala dlouho čekat a nebyla rozhodně zdvořilostní. „Vypadám jako čur.., vypadám jako čur..? Ty šmejde jeden! Jedeš na záchytku frajere, vole!“ řval jeden z policistů na mladíka.

Nedorozumění?

Student se snažil vysvětlit, že vulgarita nebyla určena hlídce. Jeden z jeho kamarádů v té chvíli zapnul video na mobilním telefonu. Byť jsou na něm kvůli tmě jen stíny, policista dál neskrýval své podráždění.

A přes Žardeckého protesty jej policisté vedou ke služebnímu vozu, přestože jim chce "nedorozumění" vysvětlit. „Jaký jednání, co tady na mě řveš, vole!Co tady řveš, seš hrdina teď? K autu, dělej!“ zachycuje záznam další hlášku muže zákona.

Na chodníku u vozu se ocitl Jiří na zemi, zasahující policista použil paralyzér. „Ve chvíli, kdy jsem vlastně chtěl nějakým způsobem tady to jednání řešit, verbálně, jako kultivovanej člověk, tak to dopadlo tak, že sem dostal taserem. V momentě, kdy jsem chtěl služební číslo těch policistů, potom, co mě začali tahat do toho vozidla bez podání nějaké zákonné výzvy,“ řekl redaktorovi student.

Zásah taserem inkasoval do zad. „To není ani pálení, to není ani řezání, je to prostě nepopsatelná bolest,“ svěřil se mladík.

Psycholog: Zákrok nezvládli

Podle známého brněnského psychologoa Jiřího Brančíka, který si záznam prohlédl, policisté zákrok nezvládli. „Profesionál v tomto oboru je jednak poučený, zacvičený, vytrénovaný a do toho patří i schopnost kontrolovat svoje emoce ve vypjatých situacích. Nezvládli to, nechali se unést bůh ví čím, ale těžko je to omluvitelné,“ zdůraznil Brnačík.

Jiří, který vystudoval obor zdravotnického záchranáře, skončil na služebně v policejní cele. Při dechové zkoušce nadýchal 1,5 promile.

Celým případem se budou zabývat vnitřní kontrolní orgány policie. „Vzhledem k tomu, že hlídka při tomto zákroku použila i donucovací prostředky, tak je nyní celá věc v šetření našich kontrolních orgánu. Naše kontrolní orgány samozřejmě budou zjišťovat adekvátnost zákroku i použití donucovacích prostředků,“ řekla FTV Prima policejní mluvčí Andrea Cejnková.