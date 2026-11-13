Microsoft v problémech: Obří výpadek!
Americká softwarová společnost Microsoft má problémy při řešení výpadků, se kterými se od čtvrtečního večera potýkají uživatelé její internetové pošty Outlook i dalších služeb. Firma uvedla, že její snahy o odstranění výpadků nepostupují podle očekávání. Dodala, že na nápravě situace dál pracuje.
Podle agentur se kvůli výpadkům služeb Microsoftu potýkají s problémy jednotliví uživatelé, firmy i státní úřady po celém světě. Výpadky se týkají také například komunikační služby Teams či asistenční služby Copilot využívající umělou inteligenci (AI).
„Zavádíme další opatření k optimalizaci provozu, abychom zlepšili stabilitu služeb,“ napsala společnost Microsoft krátce po 7:00 SEČ na síti X. O zhruba dvě hodiny dříve uvedla, že její opatření vedla k částečnému zlepšení situace, ale nepřinesla trvalé řešení problémů.
Výpadky služeb potvrdila i česká pobočka Microsoftu. Podle mluvčí Karolíny Kříženecké nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo úmyslné poškození. Výpadek služeb Microsoftu zaznamenala i ministerstva financí, dopravy či školství, vyplývá z jejich informací na síti X a od mluvčích. Potýkají se mimo jiné s nefunkční e-mailovou komunikací.
„Mrzí nás, že výpadky způsobily našim zákazníkům potíže, a pracujeme na odstranění problému. V tuto chvíli můžeme potvrdit, že nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo jiné úmyslné poškození. Další informace budeme sdílet, jakmile je budeme mít k dispozici,“ uvedla Kříženecká.
Vždyť už to nikdo nepoužívá 🤦🏻