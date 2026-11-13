Microsoft v problémech: Obří výpadek!

Microsoft.
Microsoft.  (Autor: Profimedia.cz)
Aktualizováno -
13. listopadu 2026
11:51
Autor: ČTK - 
13. listopadu 2026
08:00

Americká softwarová společnost Microsoft má problémy při řešení výpadků, se kterými se od čtvrtečního večera potýkají uživatelé její internetové pošty Outlook i dalších služeb. Firma uvedla, že její snahy o odstranění výpadků nepostupují podle očekávání. Dodala, že na nápravě situace dál pracuje.

Podle agentur se kvůli výpadkům služeb Microsoftu potýkají s problémy jednotliví uživatelé, firmy i státní úřady po celém světě. Výpadky se týkají také například komunikační služby Teams či asistenční služby Copilot využívající umělou inteligenci (AI).

„Zavádíme další opatření k optimalizaci provozu, abychom zlepšili stabilitu služeb,“ napsala společnost Microsoft krátce po 7:00 SEČ na síti X. O zhruba dvě hodiny dříve uvedla, že její opatření vedla k částečnému zlepšení situace, ale nepřinesla trvalé řešení problémů.

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Výpadky služeb potvrdila i česká pobočka Microsoftu. Podle mluvčí Karolíny Kříženecké nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo úmyslné poškození. Výpadek služeb Microsoftu zaznamenala i ministerstva financí, dopravy či školství, vyplývá z jejich informací na síti X a od mluvčích. Potýkají se mimo jiné s nefunkční e-mailovou komunikací.

„Mrzí nás, že výpadky způsobily našim zákazníkům potíže, a pracujeme na odstranění problému. V tuto chvíli můžeme potvrdit, že nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo jiné úmyslné poškození. Další informace budeme sdílet, jakmile je budeme mít k dispozici,“ uvedla Kříženecká.

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Témata:
ČeskoMicrosoftsoftwarová společnostXMicrosoft OutlookMicrosoft Copilot
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Borec nakonec ( 13. listopadu 2026 21:23 )

Vždyť už to nikdo nepoužívá 🤦🏻

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