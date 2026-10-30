Kvíz: Co všechno víte (a nevíte) o vzniku československého státu?
28. října slavíme každoročně státní svátek Den vzniku samostatného československého státu, jímž si připomínáme zrod Československé republiky v roce 1918. Kdo se stal prvním československým prezidentem? A jak se jmenoval první premiér? Otestujte se v našem kvízu.
Hodnocení
0–35 % Žádná sláva, dějepis asi nepatřil mezi vaše oblíbené předměty. Ale o vzniku našeho státu byste alespoň něco málo vědět měli. Zkuste si své povědomí o této významné události doplnit.
36–69 % Celkem se vyznáte, dosáhli jste slušného výsledku. Rozšíření dosavadních znalostí by ale rozhodně neuškodilo.
70–100 % Bravo! Pokud nejste vystudovaný historik, jsou vaše znalosti přímo obdivuhodné. Je vidět, že vám naše vlast není lhostejná.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.