Kvíz: Co všechno víte (a nevíte) o vzniku československého státu?

Příjezd T. G. Masaryka do Prahy, prosinec 1918
Příjezd T. G. Masaryka do Prahy, prosinec 1918
Demonstrace během první světové války na Václavském náměstí, květen 1918
Osamostatnění Československa, říjen 1918
Vztyčování vlajky na sochu svatého Václava během vzniku Československa
Autor: Můj Blesk - 
30. října 2026
05:00

28. října slavíme každoročně státní svátek Den vzniku samostatného československého státu, jímž si připomínáme zrod Československé republiky v roce 1918. Kdo se stal prvním československým prezidentem? A jak se jmenoval první premiér? Otestujte se v našem kvízu.

Hodnocení

0–35 %   Žádná sláva, dějepis asi nepatřil mezi vaše oblíbené předměty. Ale o vzniku našeho státu byste alespoň něco málo vědět měli. Zkuste si své povědomí o této významné události doplnit.

36–69 %   Celkem se vyznáte, dosáhli jste slušného výsledku. Rozšíření dosavadních znalostí by ale rozhodně neuškodilo.

70–100 %   Bravo! Pokud nejste vystudovaný historik, jsou vaše znalosti přímo obdivuhodné. Je vidět, že vám naše vlast není lhostejná.

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