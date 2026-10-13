Kauza Diag Human: ČEZ jde kvůli zablokovanému majetku k soudu! Babiš se opřel do ODS

Kauza Diag Human: ČEZ jde kvůli zablokovanému majetku k soudu! Babiš se opřel do ODS
Autor: ČTK - 
13. října 2026
13:04

Polostátní energetická společnost ČEZ se bude nařízení v kauze Diag Human bránit u lucemburského soudu. Zástupci ČEZ jsou přesvědčeni, že uspějí, řekl dnes ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Aktivit ani zákazníků v ČR se to podle něj nedotkne. ČEZ v pondělí na webu oznámil, že lucemburský soud zablokoval kvůli kauze jeho podíly v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní distributora plynu GasNet. V kauze Diag Human se česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva domáhá od státu odškodnění asi 17 miliard korun.

„ČEZ se podle mých informací proti tomu nařízení bude bránit u lucemburského soudu a jsou přesvědčeni, že uspějí. Každopádně se to nijak nedotkne jejich aktivit ani zákazníků v České republice. Celá ta kauza je příběh z roku 1992, kdy politici ODS v té věci podepsali rozhodčí doložky a tím zásadně poškodili stát. Stát ale nikdy ani na okamžik nepřipustil legitimitu nároku Diag Human, a my se samozřejmě budeme bránit dál,“ uvedl Babiš. Reakci ODS ČTK zjišťuje.

Předseda vlády dál připomněl, že stát nikdy nepřipustil legitimitu nároku Diag Human a bude se podle něj bránit dál. Uvedl, že za jeho řízení vláda vždy dělala maximum, aby v tomto sporu uspěla. U exministrů financí Zbyňka Stanjury (ODS) a Miroslava Kalouska spojovaného s podnikatelem Šťávou lze podle Babiše těžko říct, na čem se domlouvali. Vyjádření Stanjury a Kalouska ČTK rovněž shání.

Další důsledek kauzy Diag Human: Lucemburský soud zavařil firmě ČEZ
Politika Další důsledek kauzy Diag Human: Lucemburský soud zavařil firmě ČEZ

Společnost ČEZ uvedla, že obdržela oznámení lucemburské soudní vykonavatelky o vydání dvou rozhodnutí týkajících se společnosti Czech Gas Networks S.à r.l. (CGN), v níž má ČEZ podíl zhruba 55 procent, a společnosti Czech Gas Networks Investments S.à r.l. (CGNI), kterou stoprocentně vlastní CGN. CGNI je vlastníkem české firmy Czech Grid Holding, které patří firmy GasNet a GasNet Služby. Většinovým vlastníkem ČEZ je stát s podílem asi 70 procent. Rozhodnutí navazují podle ČEZ na kroky, které v Lucembursku činí společnost Diag Human v souvislosti s odškodným, jež požaduje po českém státu.

Kauza začala v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně se dohodlo se společnostmi Novo Nordisk a Conneco, ze které se později stala firma Diag Human. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar společnosti Novo Nordisk sdělil, že výběrové řízení nevyhrála a v dopise od ministerstva zdravotnictví pro firmu Novo Nordisk zazněly pochybnosti o solidnosti Conneca. Šťáva se od té doby s Českem soudí. Verdikt londýnského soudu loni potvrdil nárok Šťávy. Server HlídacíPes.org letos v lednu uvedl, že firma Diag Human zahájila právní kroky pro vymáhání odškodného a zaměřila se na dvě firmy, v nichž má podíl ČEZ. Společnost ČEZ tehdy sdělila ČTK, že fungování firmy GasNet se to nedotklo.

Témata:
ODSČeskoAndrej BabišANO 2011Zbyněk StanjuraČEZKauza Diag HumanGasNetNovo NordiskJosef Šťáva
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