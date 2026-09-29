Kellnerová dál cílí na reality: Obří realitní byznys v Praze u O2 areny!
Společnost PPF Real Estate ze skupiny PPF Renáty Kellnerové kupuje od skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka skupinu firem, které vlastní připravované realitní projekty okolo O2 areny v Praze. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom dnes informoval na svých webových stránkách. Hodnotu transakce úřad neuvádí. Jde o další velkou realitní transakci na území Prahy po prodeji projektu Riverside Karlín české Trinity Bank.
Předmětem obchodu jsou společnosti Harfa BC C, Harfa District, Českomoravská Invest, Kovářská 939, C & R Office Center One a Mototech Real. „K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech pronájmu nebytových prostor, především kancelářských a skladových prostor, a přípravy pozemků a projektů pro další rozvoj,“ uvedl ÚOHS. Spojení posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí tak vydá do 20 dnů.
Většina prodávaných firem vlastní pozemky určené pro developerské projekty v Praze 9 okolo O2 areny, kterou už PPF vlastní. Mototech Real vlastní 16 hektarů velký areál v pražských Stodůlkách. Společnost C&R Office Center One vlastní již stojící kancelářskou budovu Harfa Business Center A, firma Harfa BC C je spojená s plánovanou výstavbou projektu Harfa SO16, Harfa District zase s plánovanou výstavbou na území brownfieldu Howden ČKD. Českomoravská Invest souvisí s připravovanou výstavbou administrativní budovy Českomoravská poblíž stejnojmenné stanice metra a společnost Kovářská 939 připravuje stavbu polyfunkčního objektu Kovářská.
Dnes začal ÚOHS posuzovat také další transakci PPF. Společnost PPF reality 2 kupuje firmu IK Invest 3, která vlastní golfové hřiště Oaks Prague v Nebřenicích ve středních Čechách i plánovaný stejnojmenný rezidenční projekt. „K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti developerské činnosti ve vztahu k realizaci vlastního projektu The Oaks Prague, spočívajícího v budování rezidenčního komplexu sestávajícího z rezidenčních vil, apartmánových a rodinných domů, a dále v oblasti provozu golfového hřiště a souvisejících služeb, včetně provozu dvou restaurací,“ uvedl ÚOHS. Také o této transakci rozhodne antimonopolní úřad do 20 dnů.
Skupina PPF je soukromý mezinárodní investiční holding s různorodým portfoliem aktiv. Působí ve 25 zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, e-commerce, průmyslu, biotechnologií a dalších odvětví. Vlastní aktiva v hodnotě 42,6 miliardy eur (zhruba bilion Kč) a celosvětově zaměstnává přibližně 37.000 lidí.
Investiční skupina Kaprain, kterou Pražák založil v roce 2013, se soustředí na šest základních oblastí: průmysl, nemovitosti, sport a zábava, finance, retail a média. Skupina zaměstnává téměř 6000 lidí, hodnota jejích aktiv přesahuje 50 miliard korun.
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