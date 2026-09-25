Smutek v šlechtickém rodu: Zemřel Karel Paar (†92), emeritní velkopřevor Maltézských rytířů

Zemřel potomek šlechtického rodu Karel Eduard Paar
Zemřel potomek šlechtického rodu Karel Eduard Paar
Zemřel potomek šlechtického rodu Karel Eduard Paar
Karel Eduard Paar (dítě vpravo) s rodiči a bratrem Alfonsem Václavem Paarem
Zámek Bechyně
Autor: Zpravodajové Blesku - 
25. září 2026
15:05

Ve věku 92 let skonal v Praze v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského velkošlechtic Karel Eduard Paar, emeritní velkopřevor Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů.

„S lítostí oznamujeme, že dnes ráno skonal Karel Eduard Paar, syn Alfonse Paara, majitele bechyňského panství, rodina byla donucena k emigraci po zabrání majetku v r. 1948. Karel Eduard byl též emeritním velkopřevorem Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů. R. I. P.,“ uvedlo v pátek Městské Muzeum Bechyně na svém Facebooku. 

Právě v Bechyni mají přitom Paarové rodinou hrobku. A Karel Eduard Paar za svého života projevoval přání, aby právě tam byl pohřben.

Karel E. Paar se narodil 4. ledna 1934 jako mladší syn knížete Alfonse a hraběnky Sophie, která pocházela z německého rodu Schlitzových. 

„Původem je naše rodina italská, z doby císaře Barbarossy. Již ve 12. století byli Paarové známí. Potom ale museli z politických důvodů odejít z Itálie. Šli směrem na Korutany, Štýrsko a potom Vídeň,“ vzpomínal Paar v rozhovoru pro Táborský Deník. Doputovali do Čech, konkrétně do Bechyně, kde mají Paarové kořeny od roku 1760.

„Před námi se hlavně z hospodářských důvodů majitelé často měnili, takže naše rodina byla na Bechyni nejdéle,“ podotýkal Paar. V roce 1948 však musel rod Paarů kvůli komunistům opustit nejen Bechyni.

Odešel do Švýcarska

Karel E. Paar však již před nástupem komunistů k moci pobýval v zahraničí - konkrétně ve Švýcarsku. 

 „Bylo mi dvanáct a ze zdravotních důvodů jsem musel do Švýcarska, kde jsem měl zůstat rok. Už jsem se ale domů nikdy nevrátil. V roce 1947 pak do Švýcarska přijel i bratr se sestrou a matkou mého otce. Rodiče pak po únoru osmačtyřicet už museli utéct. Já jsem tomu vůbec nerozuměl, to přišlo až později. Moc jsem toho nechápal, ale cítil jsem, že se něco děje. Spíš to chápal bratr, který byl trošku starší. Hrozné to bylo hlavně pro našeho otce, ale on by asi v Čechách nepřežil. Považovali nás za nepřátele lidu,“ uváděl.

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Návrat z emigrace

Ze Švýcarska se Karel E. Paar přesunul v roce 1954 za prací do Rakouska, pracoval tehdy v ocelovém průmyslu a později ve firmě, která vyráběla nářadí pro zemědělství.

Když mu bylo 44 let, vstoupil mezi profesní rytíře maltézského řádu a věnoval se řeholnictví. Členem řádu byli i jeho otec a starší bratr. Karel E. Paar působil v letech 1962 až 1978 v maltézské špitální službě.

V roce 1990 se pak vrátili s bratrem i sestrou zpátky do tehdejšího Československa. „To jsme ještě zámek ani neměli vrácený a nocovali v Táboře v hotelu Palcát. Vraceli jsme se po více než čtyřiceti letech. Všichni jsme měli stažený žaludek,“ vzpomínal pro Deník Paar.

Karel Eduard Paar (dítě vpravo) s rodiči a bratrem Alfonsem Václavem Paarem Karel Eduard Paar (dítě vpravo) s rodiči a bratrem Alfonsem Václavem Paarem | Facebook - Městské Muzeum Bechyně

Velkopřevorem byl v letech 2004 až 2011, kdy však již žil opět ve Vídni. Jeho starší bratr Alfons Václav Paar, kterému byl po revoluci vrácen v restitucích zámek v Bechyni, zemřel v únoru 2016 po zápalu plic ve švýcarském Luganu. 

Zámek má již jiného majitele

I během dlouhého pobytu v zahraničí si přitom Karel Paar uchoval výbornou češtinu. „Víte, my jsme češtinu nikdy nezapomněli. Když už jsme byli venku, ale rodiče stále ještě tady, každý týden jsme jednomu z nich museli napsat: otci česky, mamince německy. Otec nám ty dopisy posílal zpátky opravené. I ve Vídni bylo hodně Čechů, takže jsem měl s kým mluvit česky. Navíc skutečně platí, že co se v dětství naučíte, to nezapomenete,“ dodával Paar s tím, že s bratrem vždy automaticky mluvil česky - a to i v zahraničí. 

Renesanční Zámek Bechyně však již nemá Paary za majitele - dnes vlastní společnost Panství Bechyně SE podnikatele a miliardáře Josefa Šťávy, pravnuka někdejšího správce zámku. 

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Zemřel potomek šlechtického rodu Karel Eduard Paar
Zemřel potomek šlechtického rodu Karel Eduard Paar
Zemřel potomek šlechtického rodu Karel Eduard Paar
Karel Eduard Paar (dítě vpravo) s rodiči a bratrem Alfonsem Václavem Paarem
Zámek Bechyně

Témata:
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