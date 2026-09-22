Největší zdražení v celé EU! Cena nafty v Česku během srpna poskočila o 14,3 %
Cena nafty pro spotřebitele se v srpnu v České republice zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3 procenta, zatímco průměr za celou unii činil 8,3 procenta. Cena benzinu se pak v Česku zvýšila o 2,7 procenta, zatímco průměrný růst za EU je 3,3 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl unijní statistický úřad Eurostat.
Druhý nejvyšší růst ceny nafty registruje Bulharsko, kde cena vzrostla o 13,5 procenta. Třetí nejvyšší růst, a sice o 12,3 procenta, má Lucembursko. Nejméně nafta zdražila v Itálii, kde se její cena proti červenci zvýšila o 5,2 procenta.
V červenci růst ceny nafty v EU činil proti předchozímu měsíci 4,3 procenta. Benzin pak v unii v červenci meziměsíčně zdražil o 4,7 procenta.
Co se nafty týče, její cena se v srpnu meziměsíčně zvýšila ve 26 zemích EU. Pouze na Maltě zůstala beze změny. U benzinu se ceny zvýšily ve 22 zemích, ve třech zemích klesly a ve zbývajících dvou zůstaly beze změny - na Maltě a ve Švédsku. Pokles registruje Maďarsko, Dánsko a Slovensko.
Ceny nafty se výrazně zvýšily nejen v Evropě, ale také ve Spojených státech. Za rekordním nárůstem jsou podle analytiků dopady válek na Blízkém východě a na Ukrajině, které výrazně omezily vývoz nafty z některých klíčových zemí, jako je Rusko nebo Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty. Možností, jak zabránit dalšímu růstu cen, je přitom jen málo, uvedla agentura Reuters.
Termínové kontrakty na naftu v Evropě minulý týden uzavřely na maximu za dobu jejich sledování a proti začátku letošního roku se jejich cena více než zdvojnásobila. Výpadky v dodávkách se totiž rozšířily i do oblasti Rudého moře, kde Saúdská Arábie nakládá většinu své nafty určené na vývoz.
Krást , zdražovat , to jde skvěle , ale něco vrátit , nebo zlevnit , těžko - přetěžko , nebo vůbec ...