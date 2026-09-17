Ceny pohonných hmot budou stoupat, varují analytici. Kde v Evropě natankujete nejlevněji?

Ceny pohonných hmot budou stoupat, varují analytici. Kde v Evropě natankujete nejlevněji?
Ceny pohonných hmot budou stoupat, varují analytici. Kde v Evropě natankujete nejlevněji?
Situace v Hormuzském průlivu (září 2026)
Ceny pohonných hmot budou stoupat, varují analytici. Kde v Evropě natankujete nejlevněji?
Situace v Hormuzském průlivu (září 2026)
Autor: ČTK, lig - 
17. září 2026
12:50

Pohonné hmoty budou v následujících dnech podle analytiků nadále zdražovat. Průměrná cena nafty by tak brzy měla překonat padesátikorunovou hranici. Cena benzinu poroste mírněji, pomoci by u něj mohl i konec motoristické sezony. Ceny tlačí nahoru zdražující ropa a také napjatá situace na rafinérském trhu. Vyplývá to z komentářů analytiků.

Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražily, tempo růstu cen ale v porovnání s předchozím týdnem, kdy ceny stouply téměř o dvě koruny, zpomalilo. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 nyní stojí průměrně 44,29 koruny, litr dieselu už je za 48,25 koruny. Od minulé středy benzin zdražil o sedm haléřů, nafta o 46 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Ceny benzinu jsou tak nyní nejvyšší od léta 2022, u nafty od letošního dubna. V meziročním srovnání je nyní benzin o asi deset korun na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o zhruba 15 korun méně.

Za současným růstem stojí podle analytika Purple Trading Petra Lajska především situace na ropném trhu. Cena ropy Brent vystoupala až k 108 dolarům za barel, a trh tak stále výrazněji započítává riziko dlouhodobého výpadku dodávek z Blízkého východu. Velké problémy jsou podle Lajska ale také u rafinovaných produktů, především u nafty. „Velkoobchodní cena dieselu se dostává k nejvyšším úrovním letošního roku a rozdíl mezi cenou ropy a cenou samotného produktu je mimořádný. K problémům na Blízkém východě se totiž přidávají útoky na ruské rafinerie,“ podotkl Lajsek.

Litr nafty za 50 korun

V následujících dnech lze proto podle analytiků očekávat další zdražování. „Pokud se velkoobchodní ceny udrží poblíž současných úrovní, může nafta přidat ještě jednu až dvě koruny za litr a její celostátní průměr se přiblíží 50 Kč za litr. U benzinu čekám mírnější růst o střední desítky haléřů směrem k 45 Kč,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.

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Upozornil na to, že globální nedostatek rafinovaných produktů se v brzké době jen tak nevyřeší, ale nadějí jsou poklesy marží rafinerií v posledních dnech - primárně pak u benzinu, u něhož zároveň klesla sezonní poptávka. „Výraznější pokles cen by ale vyžadoval současné obnovení přepravy přes Hormuz, návrat dodávek ze saúdského ropovodu East-West a zprovoznění velké části ruských rafinerií. Do té doby zůstávají rizika pro české motoristy jednoznačně vychýlena směrem k dalšímu růstu cen,“ poznamenal Tyleček.

Také Lajsek varoval před tím, že se průměrné ceny nafty v případě přetrvávajících vysokých velkoobchodních cen brzy dostanou k 50 korunám za litr. V této souvislosti připomněl, že na některých čerpacích stanicích, zejména u dálnic, se už ceny nad tuto hranici dostaly.

„Pokud bude ropa dál kolem 105 až 110 dolarů a problém s rafinérskými kapacitami se nezlepší, hranice 50 korun za litr může padnout ještě během září. U benzinu očekávám mírnější růst a jako pravděpodobný vrchol v současné situaci vidím přibližně 45 korun za litr. Benzin má na rozdíl od nafty menší tlak ze strany rafinérských marží, i když čerpací stanice mohou při rychlém růstu velkoobchodních cen část nákladů promítat do marží,“ uvedl Lajsek.

Ruské čerpací stanice mají nedostatek (2026).
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V případě nafty je tak ČR nyní podle dat Evropské komise 11. nejlevnější ze zemí EU, v první polovině července bylo Česko druhé. „Nejnižší ceny nafty mají momentálně řidiči na Maltě, ve Španělsku a ve Slovinsku,“ uvedl Tyleček. V případě cen benzinu je Česko rovněž 11. nejlevnější. Nejlevněji lze benzin natankovat na Maltě, ve Švédsku a v Bulharsku. Naopak nejvíce řidiči zaplatí v Dánsku a Nizozemsku. Porovnání s okolními zeměmi se oproti předchozím týdnům mírně změnilo. Polsko má podle Tylečka mírně levnější benzin, naopak za naftu si tam řidiči oproti Česku připlatí. Na Slovensku jsou pak ceny benzinu i nafty o něco nižší než v ČR.

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Témata:
pohonné hmotyČeskoEvropaBlízký východmotorová naftaMaltapohonné látkyropabenzín
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Uživatel_6290488 ( 17. září 2026 13:23 )

V Evropě nejlevněji v Rusku.

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