Toxické sudy na Šumavě: Policie přijala trestní oznámení, armáda přivezla speciální techniku
Armáda dnes na ženijní a chemický průzkum v šumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky, nasadila 20 vojáků a speciální techniku, uvedl odpoledne na síti X ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). V bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda dnes zároveň jednali zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a šumavského národního parku o koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti, informovala dnes policie na síti X. Novinářům to po skončení schůzky řekl ředitel národního parku Šumava Pavel Hubený. Na místě, kde bylo dříve armádní chemické cvičiště, byla od rána auta armády, hasičů i několik civilních vozů, ještě dopoledne ale odjela.
O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Armáda měla podle úterního vyjádření náčelníka generálního štábu armády Miroslava Hlaváče dnes začít s průzkumem lokality v národním parku a poté oznámit další postup. „Bližší informace budou v následujících dnech,“ řekl dnes v Praze novinářům ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Mimo dvou desítek nasazených vojáků byli podle Zůny další v pohotovostním režimu, a v případě, že by na daném místě byli potřeba, tak by byli povoláni. Ministr obrany ve videu označil dnešní den za úspěšný. „Budeme pokračovat tak, abychom v pondělí na vládě mohli předložit návrh dalšího postupu k rozhodnutí. Bude to úkol náročný, dlouhodobý, ale určitě tento úkol splníme,“ dodal.
Hubený uvedl, že jednání mezi zástupci ministerstva obrany a ministerstva životního prostředí bylo konstruktivní a detailní. „Park je vždycky připravený spolupracovat, takže jsme si rozdělili úkoly, co kdo udělá v prvním kole, a zase se budeme scházet,“ řekl. Park podle něj v první fázi zajistí cestu a vykácení plochy. Další podrobnosti o jednání nesdělil. Podle Červeného je prioritou co nejdříve odvézt sudy s chemikáliemi, mělo by to být ještě letos.
Prostor stále hlídá policie. „V zájmové lokalitě i nadále působí v nepřetržitém výkonu služby policisté, kteří zde provádí monitoring tohoto území a střeží jej před vstupem nepovolaných osob. Dnešního dne se, jako jeden z mnoha zainteresovaných subjektů, účastníme také koordinační schůzky k této věci,“ potvrdila jednání také plzeňská krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Jak se k tomu vyjádřil ministr životního prostředí?
Ministr Červený minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku v NP Šumava je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Uvedl tehdy, že sanace za 192 milionů korun by měla začít příští pondělí a trvat do června 2028.
Červený původně navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale minulý týden vláda bod přerušila. Červený opakovaně obvinil vedení resortu životního prostředí z toho, že o kontaminovaném území vědělo a nekonalo. Ministr současně odmítl, že by se tímto tématem zabýval proto, že v Dekontě působila Klára Sovová, která za Motoristy kandiduje na pražskou primátorku a je v současnosti akcionářkou společnosti. Dnes zopakoval, že firma dělala průzkum místa již před jeho vedením, navíc je podle něj Dekonta jedinou firmou v ČR s potřebnou licencí.
Babiš v pondělí uvedl, že armáda má skvělou chemickou jednotku a zadaná zakázka ukáže, jak dovede být schopná a akční. Chemické vojsko české armády reprezentuje především 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci, který je součástí pozemních sil.
Někdo podal trestní známení, ví se, kdo to byl?
Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti, informovala dnes policie na síti X.
„Nemůžeme vyloučit, že v průběhu trestního řízení může dojít ke změně právní kvalifikace. S ohledem na skutečnost, že trestní řízení je na samotném počátku a také s ohledem na jeho zdárný průběh, není prozatím možné uvést k této věci nic bližšího,“ řekla ČTK plzeňská krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. Neuvedla žádné podrobnosti o tom, kde ani kdo trestní oznámení podal. Podle neoficiálních informací ČTK to ale nebyl nikdo z vrcholných politiků.
Ministr Červený odhadl náklady na sanaci na 192 milionů korun. Armáda má podle úterního vyjádření náčelníka generálního štábu armády Miroslava Hlaváče dnes začít s průzkumem lokality v národním parku a poté oznámit další postup. „Bližší informace budou v následujících dnech,“ řekl dnes v Praze novinářům Červený.
Na místě, kde bylo dříve armádní chemické cvičiště poblíž zaniklé obce Kepelské Zhůří, byla dnes od rána auta armády, hasičů i několik civilních vozů. Část aut odjela. Přímo na lokalitu ale přítomní novináři neviděli. Obklopují ji stromy a policie k ní nikoho nepovolaného nepouští. Na místě se tak zpravodajka ČTK nemohla přesvědčit, zda vojáci začali s průzkumem místa. I když šumavské lesy jsou nyní plné houbařů, k místu se nedá dojet autem, zákaz vjezdu je o několik kilometrů dále. Nedaleko od místa vede turistická stezka, pohyb na ní ale není kvůli kontaminované lokalitě omezený.
Ředitel šumavského parku Pavel Hubený při odchodu z jednání řekl, že účastníci schůzky o postupu mluvili velmi konstruktivně a do detailů. Park podle něj v první fázi zajistí cestu a vykácení plochy.
Podle informací ČTK z veřejně dostupné bakalářské práce se na lokalitě na podzim roku 2020 propadl strop bunkru, v roce 2021 sanační firma Dekonta provedla průzkum a z bunkru se pak odvezlo 1,32 tuny chemických látek a obalů a téměř 3,5 tuny kontaminované zeminy. Protože nálezy ukázaly, že riziko hrozí na větším prostoru bývalého cvičiště, začal na jaře 2023 průzkum, který odhalil například podzemní jímky a odpady zahrnuté pod zemí. Vykopalo se i několik sond. Jedna sonda narazila na volně uložené chemické látky. Při jejich likvidaci v létě 2023 odvezla sanační firma z malé plochy 48,5 tuny kontaminované zeminy a 2,4 tuny obalů a dalších předmětů. Našlo se množství obalů od bojových chemických látek, skleněné ampule a lahvičky a několik silně zkorodovaných tlakových sudů. Nalezení bojových chemických látek ve vzorcích se nepotvrdilo.
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