Druhý blok Temelína stojí

Jaderná elektrárna Temelín
Jaderná elektrárna Temelín
Prezident Petr Pavel na návštěvě jaderné elektrárny Temelín (19.6.2025)
Prezident Petr Pavel na návštěvě jaderné elektrárny Temelín (19.6.2025)
Prezident Petr Pavel na návštěvě jaderné elektrárny Temelín (19.6.2025)
Aktualizováno -
16. září 2026
16:28
Autor: ČTK - 
16. září 2026
16:02

Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízení nejaderné části technologie. Po kontrolách předpokládají technici, že blok začne opět vyrábět elektřinu během čtvrtka, informoval dnes novináře mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.

„Technici systém zkontrolovali a následně vyměnili v řídicí skříni dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončují kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku,“ uvedl Sviták. První blok vyrábí elektřinu na 100 procent.

Temelín naposledy snižoval neplánovaně výkon druhého bloku letos v polovině ledna. Výkon snížil zhruba na 40 procent. Důvodem byla výměna ložiska v cirkulačním čerpadle v nejaderné části elektrárny, kdy výměnu nelze provádět za provozu při plném výkonu. Dříve elektrárna odpojila neplánovaně druhý blok na několik hodin například v červenci 2024, nejprve kvůli opravě klapky vody, pak kvůli chvění turbíny.

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Plánovaná odstávka druhého temelínského bloku byla letos od února do dubna. Technici při ní vyměnili část palivových souborů a zkontrolovali bezpečnostní systémy a turbíny. Energetici také dokončili přechod na delší palivový cyklus. První temelínský blok čeká plánovaná odstávka od října.

ČEZ letos investuje do modernizace Jaderné elektrárny Temelín 3,8 miliardy korun. Je to o 700 milionů Kč více než loni.

Jaderná elektrárna Temelín
Jaderná elektrárna Temelín
Prezident Petr Pavel na návštěvě jaderné elektrárny Temelín (19.6.2025)
Prezident Petr Pavel na návštěvě jaderné elektrárny Temelín (19.6.2025)
Prezident Petr Pavel na návštěvě jaderné elektrárny Temelín (19.6.2025)

Témata:
jaderná elektrárnaTemelín

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