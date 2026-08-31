Začíná nový školní rok. Jaké změny čekají děti i rodiče?

  • Školní třída (ilustrační foto)
    Školní třída (ilustrační foto)
    MŠ Blatenského
    Děti ve třídě
    Školní jídelna, ilustrační foto
    Autor: Anna Johnová - 
    Dnes
    05:00

    Nový školní rok přinese dětem i rodičům několik změn. Prvňáci už kvůli špatným známkám nepropadnou, přibude jim asistent a změní se i pravidla pro odklady. Jaké další novinky se od září ve školství objeví a co naopak zůstává při starém?

  • 1.Prvňáci nepropadnou

    Od září už nebude možné opakovat první třídu kvůli špatnému prospěchu. Prvňák tak postoupí do druhého ročníku bez ohledu na známky. Opakování první třídy bude možné jen třeba na základě posouzení lékaře či psychologa.

    „Když děti propadnou a zase nastupují do prvního ročníku, tak ten neúspěch zažijí už hned na začátku svojí vzdělávací dráhy. A to se pak s nimi může negativně nést dál,“ řekla Aha! analytička organizace EDUin Nikola Šrámková.

    Ilustrační foto Ilustrační foto | profimedia.cz

  • 2.Přibudou asistenti

    V každé první třídě s více než patnácti dětmi bude od září vedle učitele i asistent pedagoga. Ten má pomáhat hlavně s individuální podporou dětí. „Má to pomoci s postupnou adaptací z přechodu z mateřské školy na základní školu. První ročník má být pozvolný, ne že nastoupí v září a začnou se hned natvrdo učit,“ vysvětlila analytička.

    Asistentka ve škole (ilustrační foto) Asistentka ve škole (ilustrační foto) | Profimedia.cz

  • 3.Méně odkladů

    Od nového školního roku se zpřísňují pravidla pro odklad školní docházky. Pro děti narozené od 1. září 2019 do 31. března 2020 už odklad není možný jen kvůli nezralosti.

    Nově ho lze přiznat pouze tehdy, pokud zdravotní stav dítěte dlouhodobě neumožňuje jeho účast ve vyučování. Rodiče musí žádost doložit posouzením lékaře či klinického psychologa.

    Děti ve třídě Děti ve třídě | Shutterstock.com

  • 4.Známkování zůstává

    Tento školní rok známkování ve všech třídách zatím zůstává, už za rok však klasické známky u prvňáků nahradí slovní hodnocení. O rok později se pak změna dotkne i druhých tříd.

    Školní jídelna, ilustrační foto Školní jídelna, ilustrační foto | Profimedia.cz

  • 5.Výše poplatku v MŠ a družinách

    Mění se také maximální výše poplatků za školku a družinu. Pro školní rok 2026/2027 může měsíční úplata za docházku do mateřské školy činit nejvýše 1792 korun, u školních družin a klubů pak 896 Kč. Konkrétní částku ale stanovuje zřizovatel a může být nižší.

    MŠ Blatenského MŠ Blatenského | MŠ Blatenského

  • 6.Prvňáci se angličtiny nedočkají

    Původně měla přijít velká změna ve výuce cizích jazyků. Angličtina měla být povinná už od první třídy a druhý cizí jazyk měl být zavedený nejpozději od sedmé třídy. Jenže tento plán letos ministr školství Robert Plaga (ANO) zastavil. Angličtina tak zůstává povinná až od třetí třídy.

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    Zdroj: ČTK / Blesk Zprávy

    Školní třída (ilustrační foto)
    Školní třída (ilustrační foto)
    MŠ Blatenského
    Děti ve třídě
    Školní jídelna, ilustrační foto

Témata:
školaznámkyprvňáčciznámkovánípropadnutízákladní školaRobert PlagaANO 2011lékařangličtinamateřská školapsychologškolstvíEDUinAha!
Anna Johnová
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