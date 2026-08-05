Proces kvůli náhradám pro zesnulého Knížáka: Soudkyně rozhodla!

Zemřel Milan Knížák
Zemřel Milan Knížák
Milan Knížák
Milan Knížák s manželkou Marií Knížákovou
Milan Knížák s manželkou Marií Knížákovou
Autor: ČTK - 
5. srpna 2026
12:20

Obvodní soud pro Prahu 10 dnes rehabilitoval nedávno zesnulého umělce a pedagoga Milana Knížáka. Rozhodnutí okamžitě nabylo právní moci, strany se vzdaly práva na odvolání. Soud uznal Knížákovu účast na soudní rehabilitaci za jeho vazební stíhání na přelomu let 1974 a 1975 podle nálezu Ústavního soudu. Rehabilitovat Knížáka, který zemřel 26. července, dnes navrhla státní zástupkyně Markéta Mizerová i obhájce Lubomír Müller, jehož vdova Marie Knížáková pověřila pokračováním ve sporu.

„Usnesení nabylo moci dnešního dne, 5. srpna 2026. Jednání trvalo 24 minut,“ řekla na závěr dnešního jednání soudkyně Lucie Ondráčková, která předsedala tříčlennému senátu.

Knížák byl ve vazbě od 23. října 1974 do 7. února 1975 za údajný pokusu o poškozování zájmů Československa v cizině. Podle tehdejších vyšetřovatelů poškodil zájmy státu, když odeslal do Francie písemnosti se zkreslenými informacemi o poměrech v zemi. Prokurátor nakonec stíhání zastavil, Knížák odsouzen nebyl.

Müller rehabilitaci vnímá jako morální satisfakci, se kterou by však mělo jít ruku v ruce přiměřené odškodnění. ČTK řekl, že podle zákona z roku 1990 se k rehabilitaci váže od té doby nevalorizovaná částka 83,33 korun za každý den věznění. Za zhruba tři a půl měsíce Knížákovy vazby by tak vdova Marie Knížáková měla dostat částku přibližně 8000 korun. O jejím vyplacení má do půl roku rozhodnout na Müllerovu žádost ministerstvo spravedlnosti.

Zákon o soudní rehabilitaci z roku 1990 podle Müllera stanoví, že řízení nebrání smrt jeho účastníka. Ve verdiktu jde podle Müllera i o vytvoření precedentu, z něhož by měli užitek všichni, kdo se dosud nedočkali nápravy.

Rozhodnutí je tak podle Müllera odkazem pro justici. Má podle Müllera tři body. Rehabilitační návrh může být za prvé podán kdykoli, i půl století po případu. Při dvojím výkladu zákona má soud za druhé volit výklad ve prospěch poškozeného. Za třetí do rehabilitačního řízení patří přísedící, nemá rozhodovat samosoudce.

U Knížákovy rehabilitace bylo nejprve sporné, zda se podle zákona z roku 1990 rehabilitace vztahují i na lidi za minulého režimu vazebně stíhané, ale neodsouzené. Ústavní soud řekl, že je zapotřebí zvolit výklad ve prospěch rehabilitace, aby ke staré křivdě nepřibyla nová.

Video se připravuje ...
Zemřel Milan Knížák (†86)

Zemřel Milan Knížák
Zemřel Milan Knížák
Milan Knížák
Milan Knížák s manželkou Marií Knížákovou
Milan Knížák s manželkou Marií Knížákovou

Témata:
FrancieČeskoslovenskoústavní soudPraha 10právostátní zástupceLubomír MüllerMilan Knížákprávní mocMarie Knížáková

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Margita slavil u Banderase: Borhyová schytala nejdražší sprchu v životě
Margita slavil u Banderase: Borhyová schytala nejdražší sprchu v životě
Aha!
Film I Play Rocky ukáže, jak Stallone riskoval úplně všechno, aby mohl stvořit legendu jménem Rocky
Film I Play Rocky ukáže, jak Stallone riskoval úplně všechno, aby mohl stvořit legendu jménem Rocky
Dáma
Děti by neměly jíst houby! Je to pravda? Záleží na věku a množství
Děti by neměly jíst houby! Je to pravda? Záleží na věku a množství
Maminka
Plavky z výprodejů na poslední chvíli? Našli jsme ty nejlepší pro každou postavu
Plavky z výprodejů na poslední chvíli? Našli jsme ty nejlepší pro každou postavu
Ženy
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
https://mojezdravi.zeny.cz/
Komerční banka hlásí nárůst podvodů s kartami a platbami o 41 procent, útočníci mění taktiky
Komerční banka hlásí nárůst podvodů s kartami a platbami o 41 procent, útočníci mění taktiky
e15
Fotbalový skandál ONLINE: Šigut zná délku stopky, padl i trest na 30 měsíců a pokuta 200 tisíc
Fotbalový skandál ONLINE: Šigut zná délku stopky, padl i trest na 30 měsíců a pokuta 200 tisíc
iSport
Macinkova válka s novináři: Levný trik pro antisystémové voliče, drahý účet pro demokracii
Macinkova válka s novináři: Levný trik pro antisystémové voliče, drahý účet pro demokracii
Reflex
OBRAZEM: Modré slzy na Tchaj-wanu mění moře v magickou říši
OBRAZEM: Modré slzy na Tchaj-wanu mění moře v magickou říši
Lidé a země