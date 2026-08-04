49 shozů za den: Čeští hasiči s vrtulníkem se ve Francii činili

Hasičský vrtulník pomáhající ve Francii
Hasičský vrtulník pomáhající ve Francii
Požáry ve Francii.
Hasičské vrtulníky pomáhající ve Francii
Hasičské vrtulníky pomáhající ve Francii
Autor: ČTK - 
4. srpna 2026
21:38

Českým hasičům, kteří pomáhali s vrtulníkem hasit lesní požáry ve Francii, komplikovaly práci zejména vysoké teploty, silný a proměnlivý vítr a rychlý vznik nových ohnisek. Vrtulník za devět dní operačního nasazení provedl 263 shozů vody. Hasičský záchranný sbor ČR (HZS) to uvedl v tiskové zprávě k návratu vrtulníku, který měl dnes po cestě mezipřistání na letišti v Hoříně na Mělnicku. Vrtulník ve formaci s dalšími dvěma zasahoval ve dvou oblastech.

Do Francie posádka vrtulníku Black Hawk soukromého provozovatele odletěla 24. července z Přerova. Vrtulník nejdříve tři dny působil v oblasti Gironde u Bordeaux a následně po přeletu šest dní v departementu Var v Provence. V okolí Bordeaux byl terén rovinatý, v Provence kopcovitý a členitý, kam se pozemní jednotky nemohly dostat, řekl České televizi (ČT) velitel týmu Václav Novotný z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Při odletu českého vrtulníku už tam podle informací od jeho styčného důstojníka byla situace s lesními požáry pod kontrolou.

U Bordeaux i v Provence vypouštěl český vrtulník vodu na hořící lesy společně se slovenským vrtulníkem. Spolupráce byla podle Novotného perfektní. U Bordeaux český a slovenský vrtulník pracovaly ve formaci s francouzským vrtulníkem, který také hasil, v departementu Var je francouzský vrtulník naváděl na místa shozů vody. „Nejvyšší počet shozů v jednom dni se podařil právě v departementu Var, 1. srpna, kdy Black Hawk na požářiště vyprázdnil bambivak 49krát,“ uvedl HZS.

Vodu český vrtulník nabíral nejen ze sladkovodních zdrojů, ale v některých případech také z moře, což vyžadovalo následné důkladnější čištění vybavení po kontaktu se slanou vodou. Čištění pak posádce protahovalo den, pracovala podle Novotného pozdě do noci a brzy ráno vstávala. „Nejvíc náš zásah komplikovala únava,“ řekl. „Prvních pár dnů to vydržet jde, ale pak se únava kumuluje a už je to těžší,“ dodal.

Francie požádala o pomoc s hašením rozsáhlých lesních požárů prostřednictvím mechanismu civilní obrany v EU. Česko vyslalo vrtulník s bambivakem o objemu 3450 litrů, sedmičlenný tým tvořili dva piloti, dva technici a tři hasiči. Dva české vrtulníky byly ve Francii nasazeny proti požárům už před měsícem. Nejprve Česko vyslalo do Francie 10. července jeden vrtulník Black Hawk a o dva dny později druhý. Do ČR se vrátily 20. července.

Ve Francii od začátku léta vypukla řada požárů vegetace v důsledku několika vln extrémních veder a sucha. Nejvážnější z nich v departementu Gironde na jihozápadě země za deset dnů na konci července sežehl 42.000 hektarů lesa podél atlantického pobřeží a zničil asi 240 domů. Byl to největší lesní požár ve Francii od roku 1949. Letošní rozloha spálené plochy ve Francii již překonala dosavadní rekord z roku 2022.

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Zdroj: pdc, bp, Jedlička, Čebotareva

Hasičský vrtulník pomáhající ve Francii
Hasičský vrtulník pomáhající ve Francii
Požáry ve Francii.
Hasičské vrtulníky pomáhající ve Francii
Hasičské vrtulníky pomáhající ve Francii

 

Témata:
ČeskopožárHasičský záchranný sborFrancieokres MělníkProvenceBordeauxGirondeSikorsky UH-60 Black Hawkvrtulník

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