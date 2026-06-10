Lékaře bez eboly propustili z Bulovky. Odletěl z Prahy domů do USA

Lékaře Patricka LaRochelle propustili z Bulovky, ebola se neprokázala (červen 2026)
Lékaře Patricka LaRochelle propustili z Bulovky, ebola se neprokázala (červen 2026)
Lékaře Patricka LaRochelle propustili z Bulovky, ebola se neprokázala (červen 2026)
Lékaře Patricka LaRochelle propustili z Bulovky, ebola se neprokázala (červen 2026)
Lékaře Patricka LaRochelle propustili z Bulovky, ebola se neprokázala (červen 2026)
Aktualizováno -
10. června 2026
21:17
Autor: ČTK - 
10. června 2026
18:23

Fakultní nemocnice Bulovka dnes po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila a Patrick LaRochelle odletěl zpět do Spojených států. ČTK to sdělila mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová.

Američan přiletěl do ČR 21. května speciálním letadlem, sanitka s policejním doprovodem ho potom převezla na Bulovku. Tam pobýval ve speciálním uzavřeném pokoji, takzvaném bioboxu.

Zdravotníci k němu vstupovali ve speciálních oblecích podobných skafandrům. Nemocnice i zdravotnická záchranná služba na podobné situace pravidelně cvičí, naposledy v polovině dubna.

„Při svém odchodu poděkoval zdravotníkům za profesionální péči a zároveň vyjádřil vděčnost České republice, jejím občanům, vládě a Ministerstvu zdravotnictví ČR za umožnění převozu a pobytu v našem specializovaném pracovišti,“ uvedla na síti X nemocnice.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha případ sledovala média po celém světě. „Pro nás bylo nejdůležitější, že české zdravotnictví tak znovu potvrdilo svou odbornost, profesionalitu a připravenost zvládat i mimořádné situace,“ uvedl ministr na sociální síti X.

Americký misijní lékař LaRochelle pociťoval v bioboxu odloučení od rodiny, ale také komfort, řekl v úterním rozhovoru s českými novináři. Ocenil mimo jiné péči českých zdravotníků. Nucenou samotu podle svých slov snášel překvapivě dobře, denně telefonoval s rodinou a snažil se na dálku pomáhat svým kolegům. V budoucnu by se rád vrátil ke své práci v Kongu.

Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.

Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Kongu a Ugandě se ale v současnosti šíří varianta, proti které očkování ani účinná léčba neexistují.

K neděli bylo v Kongu z 550 potvrzených případů nemoci zaznamenáno 101 úmrtí. Epidemie se soustřeďuje v provincii Ituri na severovýchodě země, kde se vyskytuje více než 90 procent případů. Celkový počet je ale pravděpodobně vyšší, protože epidemie byla vyhlášena s několikatýdenním zpožděním.

V tuzemsku už podle dostupných informací několik pacientů s podezřením na nákazu ebolou nebo jinými krvácivými horečkami pobývalo, u žádného se nákaza nepotvrdila. V květnu byl také izolován v Centru biologické ochrany v Těchoníně preventivně český voják, který pobýval na pozorovatelské misi OSN v Kongu.

Video  Víte, že... Ebola 
Video se připravuje ...

Lékaře Patricka LaRochelle propustili z Bulovky, ebola se neprokázala (červen 2026)
Lékaře Patricka LaRochelle propustili z Bulovky, ebola se neprokázala (červen 2026)
Lékaře Patricka LaRochelle propustili z Bulovky, ebola se neprokázala (červen 2026)
Lékaře Patricka LaRochelle propustili z Bulovky, ebola se neprokázala (červen 2026)
Lékaře Patricka LaRochelle propustili z Bulovky, ebola se neprokázala (červen 2026)

Témata:
ČeskoPrahaUSAebolaKongoFakultní nemocnice Bulovka
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Kapsa Kapsik ( 10. června 2026 21:33 )

Je fajn, że je zdravy..👍Muże v USA Trumpovi vysvētlit, że je malá zemē Česká Republika, ukázat mu na mapē kde je, a rict, jsou odváżnejśi neż my, slavné USA,protoże neváhali mi pomoci, narozdil od USA

Uživatel_6043891 ( 10. června 2026 20:45 )

Určitě je hrdý na zemi, která odmítla přijmout vlastního občana s podezřením na ebolu. Však oni se najdou jiní blbečci, co se o něj postaraj.

Radka Křížová ( 10. června 2026 19:41 )

A zaplatí to kdo? Už tam měl být rovnou nevěřím, že máme takové TOP zdravotnictví, když i odběry se posílají do Berlína.

Tom C. ( 10. června 2026 19:37 )

A nezapomnel si tam něco ???

doktormediciny ( 10. června 2026 19:11 )

To jsem nesmirne rad ze to takhle dopadlo

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