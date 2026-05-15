Nervy s přijímačkami: Dostali se na střední? Elektronický systém s výsledky vypadává

Někdy ty příklady z Cermatu jsou nemožné, říká vlevo Nikol.
Klára se na přijímačky připravuje už půl roku.
Epicentrum 2.4. 2026 - Radka Motlochová
Autor: ČTK, Martin Valeš - 
15. května 2026
09:21

Deváťáci s napětím čekali na dnešek, aby se dozvěděli, jak dopadli v přijímacích řízeních na střední školy. Jenže elektronický systém kolabuje, web DiPSy každou chvíli hlásí: Aplikace je momentálně nedostupná!

Zda a na jakou školu byli žáci přijati, se dozvědí v elektronickém systému DiPSy, výsledky zveřejní i školy. Systém DiPSy měl ráno kvůli náporu zájmu krátkodobé výpadky, lidé musí chvíli počkat, uvedla státní organizace Cermat. „Není to žádný systémový výpadek, je to pouze přetíženost vstupy,“ řekla TN.cz ředitelka Barbora Rosůlková a vyzvala k trpělivosti.

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informoval v tiskové zprávě Cermat. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijaly 89,8 procenta uchazečů. Je to více než v roce 2025, kdy bylo podle aktualizovaných dat Cermatu přijato 87,9 procenta uchazečů.

Na obor uvedený jako první priorita se dostalo 88 497 přijatých uchazečů, tedy 75,7 procenta z přijatých, uvedl Cermat. Na osmiletá gymnázia se letos (podobně jako loni) mohla z hlediska kapacity dostat zhruba polovina přihlášených žáků, na šestiletá asi třetina.

