Výzkum: Tři čtvrtiny studentů používají AI denně, pomáhá s učením i podváděním
Nástroje umělé inteligence (AI) využívají denně tři čtvrtiny studentů středních škol. Pomáhají s úkoly, studiem jazyků a pochopením učiva, někdy však slouží i k problematickým účelům, třeba tvorbě takzvaných deepfake videí nebo jiného obsahu, který lze zneužít k šikaně. Na užitečnost i problematické aspekty AI ve školách upozornil výzkum vedený Tomášem Lintnerem z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. O výzkumu škola informovala na svém webu.
Až polovina středoškoláků, kteří s nástroji AI pracují, přiznala, že je využívají způsobem, který odporuje školním pravidlům, například při vypracování testů nebo jiných úkolů, u kterých použití AI není povoleno. „Studující na AI delegují vše, co si jen dokážeme představit. Ve školách je to extrémně používaná technologie,“ uvedl Lintner.
Menší část studujících používá AI dokonce k aktivitám na hraně zákona či etiky, třeba k tvorbě deepfake videí, která mohou například falešně zobrazovat spolužáky ve smyšlených situacích a kontextech.
Data podle výzkumníků ukazují, že vedle technologických dovedností je stále důležitější také takzvaná AI gramotnost. Zahrnuje nejen schopnost s nástroji pracovat, ale také porozumění jejich limitům, rizikům a etickým aspektům.
Někteří mladí lidé, kteří naopak čelí šikaně, využívají chatboty k řešení psychických potíží, a vytvářejí si z nich dokonce i virtuální partnery. „Získávají od nich pocit jisté podpory a emočně se na ně navazují. To je pravděpodobně způsobeno tím, že se jim nedostává emocionální a vztahové podpory,“ vysvětlil Lintner.
Výzkumníci shromáždili odpovědi 2589 studentů středních škol. Data plánují sbírat znovu, aby mohli sledovat vývoj v používání umělé inteligence ve vzdělávání.
