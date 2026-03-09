Záhadné odvolání ředitele KRNAP Böhnische: Ministr Červený o důvodech dál mlčí
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odmítl sdělit důvody odvolání ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robina Böhnische. Vzájemně se dohodli, že situaci nebudou komentovat, řekl dnes Červený ČTK. Dodal, že o případných personálních změnách nechce předem hovořit s médii, ale nejprve s příslušnými zaměstnanci.
Odchod Böhnische z funkce oznámil resort v pondělí. Ministr ho odvolal po vzájemné dohodě, uvedli zástupci Správy KRNAP a ministerstva. Böhnisch byl šéfem Správy KRNAP od ledna 2018.
„Pokud jde o ředitele Krkonošského národního parku, domluvili jsme se, že důvody nebudeme veřejně rozebírat, a já tuto dohodu respektuji. Moje slovo, které já na podání ruky dávám, zcela zásadně dodržuji,“ řekl dnes ministr.
Ministerstvo životního prostředí musí na základě rozhodnutí ministerstva financí provést restrukturalizaci. „Ta je poměrně konkrétní a týká se i některých institucí v našem resortu, které mají snížit počet pracovních míst. Nejde tedy o opatření pouze v našem ministerstvu, ale o širší krok státu,“ uvedl Červený. Další podrobnosti zatím nechtěl komentovat, protože resort komunikuje s vedením jednotlivých organizací i s dotčenými zaměstnanci.
„Nebylo by to vhodné, nemám sebemenší důvod kohokoliv nějakým způsobem děsit. Všechno je momentálně v jednání,“ dodal Červený.
Dočasně bude vedením správy parku pověřen vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus. Ministerstvo vyhlásí na pozici ředitele Správy KRNAP standardní výběrové řízení v nejbližších týdnech, uvedl úřad.
KRNAP založený v květnu 1963 je nejstarším národním parkem v Česku, zahrnuje podstatnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. I s ochranným pásmem se rozkládá na 55 000 hektarech.
Červený je v tom případě génius. Ještě mu neuschnul prezidentův podpis na jmenovací listině a on už ví, že je nutné vyměnit ředitele KRNAP. Já to vidím tak, že tam páni kluci od tydýtů potřebují někoho loajálního, který bude skákat, jak oni pískají. Jsem zvědav, kdy položí v chráněné oblasti základní kámen na svou haciendu Richard Chlad a nebude trvat dlouho, vyroste nejspíš i nová moštárna. Momochodem, občané nemají právo vědět, proč jsou odvoláváni lidé z tak vysokých postů? Proč je to tajné?