Svědectví z letiště v Dubaji před repatriací Čechů: Ranní výbuchy! A všichni se těší domů
Z válkou zasaženého regionu na Blízkém východě se dnes do Česka vrátí další stovky lidí. V průběhu dnešního dne a noci přicestují lidé repatriačními lety z Dubaje ve Spojených arabských emirátech a ze saúdskoarabského Rijádu. Přiletí také letadlo z egyptského Šarm aš-Šajchu, které původně mířilo do Ománu. Na dotaz ČTK to dnes dopoledne řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. V Dubaji na repatriaci čekají další Češi, atmosféru na letišti popsala jedna z Češek.
- V noci na dnešek přistála v Praze dvě letadla Smartwings, kterými přicestovalo asi 380 lidí z Dubaje. Šlo o repatriační let a pravidelnou linku.
- Podle webu pražského letiště před půlnocí do Prahy přiletěl z Dubaje i stroj společnosti Emirates.
- Dopoledne do Dubaje odstartovala i pravidelná linka společnosti Smartwings.
- Podle mluvčí dopravce Vladimíry Dufkové dnes další letoun přiletí také z letiště Rás al-Chajma ve Spojených arabských emirátech.
- Dubaj nezažila klidné ráno, letiště v Dubaji omezilo provoz poté, co se tam časně ráno ozvaly exploze a aktivována byla protivzdušná obrana.
- „Nejezděte prosím na letiště, dokud vás vaše letecká společnost nekontaktuje a nepotvrdí váš let,“ uvedlo dubajské letiště po částečném obnovení provozu.
Nyní v Dubaji čekají na repatriaci další Češi. „Let operují Smartwings a měl by odletět v 17:10 z letiště DWC. Jiné dubajské letiště DXB bylo ráno ochromeno výbuchy z dopadu trosek sestřeleného dronu,“ uvedla pro Blesk Češka, čekající v Dubaji na letišti.
„V českém letu, do kterého byli konzulátem zavoláni lidé zapsaní do repatriačních seznamů, jsou zařazeny rodiny s dětmi a senioři. Konzulát všem poslal e-mail s informacemi, kdy se mají dostavit na letiště. Původní odlet v 16:10 byl během dopoledne posunut na 17:10 místního času. Cestující nyní čekají, až se otevřou odbavovací přepážky. Čekání se prodlužuje, začíná stoupat nervozita, kterou pociťují zejména děti, mezi miniž jsou i nejmenší miminka v kočárcích. Všichni se ale těší domů. Zejména poté, co ráno letecký provoz opět na čas přerušily výbuchy a činnost protivzdušné obrany,“ popisuje čtenářka Blesku.
Do Prahy přiletělo asi 380 lidí
Ministerstvo zahraničí dnes na instagramu uvedlo, že na palubě letounu společnosti Smartwings, který pronajala Česká republika a který již dorazil do Prahy, bylo téměř 200 lidí včetně rodin s dětmi, kojenců a zdravotně indisponovaných cestujících. „V případě potřeby je letecká společnost Smartwings připravena vypravit pro potřeby českého státu další lety,“ uvedla Dufková.
Konflikt v regionu zahájil před týdnem americko-izraelský útok na Írán. Teherán na něj odpověděl rozsáhlými údery na státy v Perském zálivu včetně Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.
Během posledních dnů se vládními repatriačními lety i komerčními linkami vrátily z ohrožené oblasti stovky Čechů. Podle pátečních údajů je v systému dobrovolných registrací Drozd registrováno asi 4900 Čechů. Nejvíc v Dubaji, která patří k oblíbeným turistickým destinacím i klíčovému tranzitnímu letišti mezi Evropou a Asií.
Do oblastí zasažených válečným konfliktem létají z Česka repatriační lety a částečně i lety leteckých společností. Aerolinie Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají. Do Dubaje létá z Prahy také pravidelná linka Smartwings. V omezené míře funguje letecké spojení se Spojenými arabskými emiráty, Ománem či Jordánskem.
