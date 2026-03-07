Svědectví z letiště v Dubaji před repatriací Čechů: Ranní výbuchy! A všichni se těší domů

V Praze přistálo letadlo Emirates z Dubaje (5.3.2026)
V Praze přistálo letadlo Emirates z Dubaje (5.3.2026)
Letiště v Dubaji: Repatriace Čechů a dalších cizinců (7.3.2026)
Letiště v Dubaji (7.3.2026)
Letiště v Dubaji (7.3.2026)
Aktualizováno -
7. března 2026
11:55
Autor: simao, ČTK - 
7. března 2026
09:44

Z válkou zasaženého regionu na Blízkém východě se dnes do Česka vrátí další stovky lidí. V průběhu dnešního dne a noci přicestují lidé repatriačními lety z Dubaje ve Spojených arabských emirátech a ze saúdskoarabského Rijádu. Přiletí také letadlo z egyptského Šarm aš-Šajchu, které původně mířilo do Ománu. Na dotaz ČTK to dnes dopoledne řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. V Dubaji na repatriaci čekají další Češi, atmosféru na letišti popsala jedna z Češek. 

  • V noci na dnešek přistála v Praze dvě letadla Smartwings, kterými  přicestovalo asi 380 lidí z Dubaje. Šlo o repatriační let a pravidelnou linku.
  • Podle webu pražského letiště před půlnocí do Prahy přiletěl z Dubaje i stroj společnosti Emirates.
  • Dopoledne do Dubaje odstartovala i pravidelná linka společnosti Smartwings.
  • Podle mluvčí dopravce Vladimíry Dufkové dnes další letoun přiletí také z letiště Rás al-Chajma ve Spojených arabských emirátech.
  • Dubaj nezažila klidné ráno, letiště v Dubaji omezilo provoz poté, co se tam časně ráno ozvaly exploze a aktivována byla protivzdušná obrana.
  • „Nejezděte prosím na letiště, dokud vás vaše letecká společnost nekontaktuje a nepotvrdí váš let,“ uvedlo dubajské letiště po částečném obnovení provozu.

Nyní v Dubaji čekají na repatriaci další Češi. „Let operují Smartwings a měl by odletět v 17:10 z letiště DWC. Jiné dubajské letiště DXB bylo ráno ochromeno výbuchy z dopadu trosek sestřeleného dronu,“ uvedla pro Blesk Češka, čekající v Dubaji na letišti.

„V českém letu, do kterého byli konzulátem zavoláni lidé zapsaní do repatriačních seznamů, jsou zařazeny rodiny s dětmi a senioři. Konzulát všem poslal e-mail s informacemi, kdy se mají dostavit na letiště. Původní odlet v 16:10 byl během dopoledne posunut na 17:10 místního času. Cestující nyní čekají, až se otevřou odbavovací přepážky. Čekání se prodlužuje, začíná stoupat nervozita, kterou pociťují zejména děti, mezi miniž jsou i nejmenší miminka v kočárcích. Všichni se ale těší domů. Zejména poté, co ráno letecký provoz opět na čas přerušily výbuchy a činnost protivzdušné obrany,“ popisuje čtenářka Blesku. 

Do Prahy přiletělo asi 380 lidí

Ministerstvo zahraničí dnes na instagramu uvedlo, že na palubě letounu společnosti Smartwings, který pronajala Česká republika a který již dorazil do Prahy, bylo téměř 200 lidí včetně rodin s dětmi, kojenců a zdravotně indisponovaných cestujících. „V případě potřeby je letecká společnost Smartwings připravena vypravit pro potřeby českého státu další lety,“ uvedla Dufková.

Konflikt v regionu zahájil před týdnem americko-izraelský útok na Írán. Teherán na něj odpověděl rozsáhlými údery na státy v Perském zálivu včetně Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.

Během posledních dnů se vládními repatriačními lety i komerčními linkami vrátily z ohrožené oblasti stovky Čechů. Podle pátečních údajů je v systému dobrovolných registrací Drozd registrováno asi 4900 Čechů. Nejvíc v Dubaji, která patří k oblíbeným turistickým destinacím i klíčovému tranzitnímu letišti mezi Evropou a Asií.

 

Do oblastí zasažených válečným konfliktem létají z Česka repatriační lety a částečně i lety leteckých společností. Aerolinie Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají. Do Dubaje létá z Prahy také pravidelná linka Smartwings. V omezené míře funguje letecké spojení se Spojenými arabskými emiráty, Ománem či Jordánskem.

12:14
Dnes
!

Na letišti v Dubaji čekají na repatriaci další Češi. „Let operují Smartwings a měl by odletět v 17:10 z letiště DWC. Jiné dubajské letiště DXB bylo ráno ochromeno výbuchy z dopadu trosek sestřeleného dronu,“ uvedla redaktorka Blesku Eva Šimková.

„V českém letu, do kterého byli konzulátem zavoláni lidé zapsaní do repatriačních seznamů, jsou zařazeny rodiny s dětmi a senioři. Konzulát všem poslal e-mail s informacemi, kdy se mají dostavit na letiště. Původní odlet v 16:10 byl během dopoledne posunut na 17:10 místního času. Cestující nyní čekají, až se otevřou odbavovací přepážky. Čekání se prodlužuje, začíná stoupat nervozita, kterou pociťují zejména děti, mezi miniž jsou i nejmenší miminka v kočárcích. Všichni se ale těší domů. Zejména poté, co ráno letecký provoz opět na čas přerušily výbuchy a činnost protivzdušné obrany,“ popisuje redaktorka Blesku. 

Letiště v Dubaji: Repatriace Čechů a dalších cizinců (7.3.2026) Letiště v Dubaji (7.3.2026) Letiště v Dubaji (7.3.2026)
11:30
Dnes

Íránské revoluční gardy (IRCG) dnes oznámily, že zaútočily na ropný tanker Prima, který se pokoušel přeplout Hormuzský průliv. IRCG podle svých slov letoun zasáhly dronem poté, co posádka ignorovala varování o zákazu plavby a nebezpečných podmínkách. Hormuzským průlivem proudí asi pětina světové produkce ropy a zhruba třetina zkapalněného zemního plynu (LNG). Írán ho kvůli konfliktu de facto uzavřel.

11:28
Dnes

Izraelská armáda podle deníku The New York Times (NYT) uvedla, že k útokům na cíle v Teheránu a dalších místech ve středním Íránu nasadila více než 80 stíhacích letounů.

Podle agentury AFP patřily izraelské útoky podniknuté před úsvitem k nejrozsáhlejším od začátku války. Mezi cíli byla vojenská akademie, podzemní velitelské středisko a sklad raket.

Kromě zásahů na infrastrukturu roste i počet poničených obytných budov. Obyvatelé Teheránu podle AFP hlásí rostoucí úzkost a velkou přítomnost bezpečnostních složek v ulicích. 

Zobrazit celý online

Video  Podnikatelka Petra Řehořková po dovolené hrůzy v Dubaji: Několik nocí jsem nespala, zvuk alarmu už nechci nikdy slyšet!  - Petr Macek
Video se připravuje ...

V Praze přistálo letadlo Emirates z Dubaje (5.3.2026)
V Praze přistálo letadlo Emirates z Dubaje (5.3.2026)
Letiště v Dubaji: Repatriace Čechů a dalších cizinců (7.3.2026)
Letiště v Dubaji (7.3.2026)
Letiště v Dubaji (7.3.2026)

Témata:
češirepatriaceBlízký VýchodČeskoPrahaletištěLetiště Václava HavlaČeská tisková kancelářÍránSpojené arabské emirátySmartWingsDubajletecká společnostEmiratesRás al-Chajma
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Narozeninová oslava Bohdalové v ohrožení: Slováček a spol. ji odmítli!
Narozeninová oslava Bohdalové v ohrožení: Slováček a spol. ji odmítli!
Aha!
Víme, proč vám kvůli stresu šedivějí vlasy. Jak tomu zabránit?
Víme, proč vám kvůli stresu šedivějí vlasy. Jak tomu zabránit?
Dáma.cz
Děti podle horoskopu: Lvi. Skuteční páni džungle, kteří neuznávají autoritu a neodpouští lež
Děti podle horoskopu: Lvi. Skuteční páni džungle, kteří neuznávají autoritu a neodpouští lež
Maminka
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Ženy.cz
Jak se rychle zklidnit, když jste ve stresu? 4 tipy, které rozhodně zaberou
Jak se rychle zklidnit, když jste ve stresu? 4 tipy, které rozhodně zaberou
Moje zdraví
Dělal zástupce Ivety Fabešové, pak se pustil do bezlepkových makronek. Teď s nimi míří do Prahy
Dělal zástupce Ivety Fabešové, pak se pustil do bezlepkových makronek. Teď s nimi míří do Prahy
e15
Fotbalové přestupy ONLINE: Deli kvůli zdraví ukončil kariéru, rozloučí se před derby
Fotbalové přestupy ONLINE: Deli kvůli zdraví ukončil kariéru, rozloučí se před derby
iSport
Jefim Fištejn: Jak pošlapat neexistující normy? Nářky nad Trumpovou operací v Íránu neobstojí
Jefim Fištejn: Jak pošlapat neexistující normy? Nářky nad Trumpovou operací v Íránu neobstojí
Reflex
Událost, která spojuje aneb Kosmopolitní „barbie“ jako životní styl Australanů
Událost, která spojuje aneb Kosmopolitní „barbie“ jako životní styl Australanů
Lidé a země