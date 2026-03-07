Svědectví z Dubaje při repatriaci Čechů: Ranní výbuchy a drama před odletem. Kvůli hrozbě útoku

V Praze přistálo letadlo Emirates z Dubaje (5.3.2026)
Letiště v Dubaji: Repatriace Čechů a dalších cizinců (7.3.2026)
Letiště v Dubaji (7.3.2026)
Aktualizováno -
7. března 2026
16:29
Autor: simao, ČTK - 
7. března 2026
09:44

Z válkou zasaženého regionu na Blízkém východě se dnes do Česka vrátí další stovky lidí. V průběhu dnešního dne a noci přicestují lidé repatriačními lety z Dubaje ve Spojených arabských emirátech a ze saúdskoarabského Rijádu. Přiletí také letadlo z egyptského Šarm aš-Šajchu, které původně mířilo do Ománu. Atmosféru v Dubaji na letišti popsala Blesku jedna z Češek. 

  • V noci na dnešek přistála v Praze dvě letadla Smartwings, kterými  přicestovalo asi 380 lidí z Dubaje. Šlo o repatriační let a pravidelnou linku.
  • Podle webu pražského letiště před půlnocí do Prahy přiletěl z Dubaje i stroj společnosti Emirates.
  • Dopoledne do Dubaje odstartovala i pravidelná linka společnosti Smartwings.
  • Podle mluvčí dopravce Vladimíry Dufkové dnes další letoun přiletí také z letiště Rás al-Chajma ve Spojených arabských emirátech.
  • Dubaj nezažila klidné ráno, letiště v Dubaji omezilo provoz poté, co se tam časně ráno ozvaly exploze a aktivována byla protivzdušná obrana.
  • „Nejezděte prosím na letiště, dokud vás vaše letecká společnost nekontaktuje a nepotvrdí váš let,“ uvedlo dubajské letiště po částečném obnovení provozu.

Nyní v Dubaji čekají na repatriaci další Češi. „Let operují Smartwings a měl by odletět v 17:10 z letiště DWC. Jiné dubajské letiště DXB bylo ráno ochromeno výbuchy z dopadu trosek sestřeleného dronu,“ uvedla pro Blesk Češka, čekající v Dubaji na letišti.

„V českém letu, do kterého byli konzulátem zavoláni lidé zapsaní do repatriačních seznamů, jsou zařazeny rodiny s dětmi a senioři. Konzulát všem poslal e-mail s informacemi, kdy se mají dostavit na letiště. Původní odlet v 16:10 byl během dopoledne posunut na 17:10 místního času. Cestující nyní čekají, až se otevřou odbavovací přepážky. Čekání se prodlužuje, začíná stoupat nervozita, kterou pociťují zejména děti, mezi nimiž jsou i nejmenší miminka v kočárcích. Všichni se ale těší domů. Zejména poté, co ráno letecký provoz opět na čas přerušily výbuchy a činnost protivzdušné obrany,“ popisuje čtenářka Blesku. 

„První úlevu přinesl moment otevření odbavovacích přepážek, vše probíhá hladce, máme palubní lístky a letadlo z Prahy se blíží,“ radovala se později Češka při reakci pro Blesk.

Když už Češi nasedli do letadla a doufali v odlet z Dubaje, vyskytly se na místě potíže. „Uzavřen letový prostor kvůli hrozbě útoku. Sedíme na zemi, čekáme, snad 20 minut. Měli by nás pustit prioritně, letadlo je plně připraveno k odletu, informoval kapitán,“ popisovala pro Blesk Češka z repatriačního letu Smartwings v Dubaji. 

Do Prahy přiletělo asi 380 lidí

Ministerstvo zahraničí dnes na instagramu uvedlo, že na palubě letounu společnosti Smartwings, který pronajala Česká republika a který již dorazil do Prahy, bylo téměř 200 lidí včetně rodin s dětmi, kojenců a zdravotně indisponovaných cestujících. „V případě potřeby je letecká společnost Smartwings připravena vypravit pro potřeby českého státu další lety,“ uvedla Dufková.

Konflikt v regionu zahájil před týdnem americko-izraelský útok na Írán. Teherán na něj odpověděl rozsáhlými údery na státy v Perském zálivu včetně Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.

Během posledních dnů se vládními repatriačními lety i komerčními linkami vrátily z ohrožené oblasti stovky Čechů. Podle pátečních údajů je v systému dobrovolných registrací Drozd registrováno asi 4900 Čechů. Nejvíc v Dubaji, která patří k oblíbeným turistickým destinacím i klíčovému tranzitnímu letišti mezi Evropou a Asií.

Do oblastí zasažených válečným konfliktem létají z Česka repatriační lety a částečně i lety leteckých společností. Aerolinie Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají. Do Dubaje létá z Prahy také pravidelná linka Smartwings. V omezené míře funguje letecké spojení se Spojenými arabskými emiráty, Ománem či Jordánskem.

16:40
Dnes

Velká Británie se připravuje na zapojení do konfliktu na Blízkém východě? Letadlová loď HMS Princ z Walesu se chystá na možné vyplutí, aktuálně kotví v Portsmouthu. „Doba připravenosti“ lodi se zkrátila z deseti na pět dní a posádka byla údajně upozorněna na možné nasazení v regionu, uvádí Sky News. Letadlová loď  nese bojová letadla F-35, vrtulníky a protiponorkové zbraně.

16:24
Dnes

„Uzavřen letový prostor kvůli hrozbě útoku. Sedíme na zemi, čekáme, snad 20 minut. Měli by nás pustit prioritně, letadlo je plně připraveno k odletu, informoval kapitán,“ popisuje pro Blesk Češka z repatriačního letu Smartwings v Dubaji. 

16:02
Dnes

Utajená analýza americké Národní zpravodajské rady (NIC) dospěla k závěru, že i rozsáhlá ofenziva by patrně nesvrhla íránský teokratický režim a armádu. Scénář, při němž by vládu převzala íránská opozice, přitom analýza vyhodnotila jako nepravděpodobný. S odvoláním na tři informované zdroje to dnes napsal zpravodajský deník The Washington Post (WP).

Zpráva, dokončená asi týden předtím, než Spojené státy a Izrael zahájily údery, podle zdrojů obeznámených s jejími závěry popisovala možné scénáře nástupnictví. Ty by mohly nastat buď v případě cílené kampaně proti íránským vůdcům, nebo při širším útoku zaměřeném na politické vedení a státní instituce země.

V obou variantách zpravodajská analýza dospěla k závěru, že íránský duchovní a vojenský establishment by na případné zabití Chameneího reagoval podle zavedených postupů, jejichž cílem je zajistit kontinuitu moci, uvedly zdroje. Možnost, že by kontrolu nad zemí převzala roztříštěná íránská opozice, byla podle zdrojů označena za „nepravděpodobnou“. Zdroje hovořily pod podmínkou zachování anonymity, protože jde o utajovanou zprávu.

Video  Podnikatelka Petra Řehořková po dovolené hrůzy v Dubaji: Několik nocí jsem nespala, zvuk alarmu už nechci nikdy slyšet!  - Petr Macek
Video se připravuje ...

V Praze přistálo letadlo Emirates z Dubaje (5.3.2026)
Letiště v Dubaji: Repatriace Čechů a dalších cizinců (7.3.2026)
Letiště v Dubaji (7.3.2026)
Témata:
češirepatriaceBlízký VýchodÚtoky na ÍránČeskoPrahaletištěLetiště Václava HavlaČeská tisková kancelářÍránSpojené arabské emirátySmartWingsDubajletecká společnostEmiratesRás al-Chajma
Uživatel_6270639 ( 7. března 2026 17:14 )

Už neotravujte s nějakým Íránem. Každého zajímá co se děje v Evropě. Jak je na tom Ukrajina,jak vyhrává a kolik Zelenskyj zase vyžebral a kolik zlatých záchodů přibylo.

lollo ( 7. března 2026 16:04 )

Byla to jen otázka času, než bublina splaskne. Dubaj už zřejmě navždy ztratí kredit luxusu a bezpečnosti. A ono to tak bylo vždycky, v celé historii od starověku –všechna města, kde vítězila pýcha a faleš, nakonec nedopadla dobře. Pořád dokolečka se to opakuje. Jinak hlavní je, aby se všichni vrátili OK a ti, co tam mají sídla, si to prostě musí nějak přebrat sami.

doktormediciny ( 7. března 2026 14:32 )

Mne to taky udivilo ale nic zleho nikomu nepreji.Je to jejich vec a jejich zivot.Mne je jich uprimne lito.

Kesitnarf Satim ( 7. března 2026 13:28 )

Hlavně že musí i s miminkem na dovolenou. Jak Češi často hlasaji :"Jsme světoví".
Tak ať si to užijó. 😁

