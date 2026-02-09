Výpadek nové bankovní aplikace: Statisíce lidí zůstaly bez přístupu k účtům

Komerční banka (ilustrační foto)
Komerční banka (ilustrační foto)
Vzhled bankovní aplikace KB+ je identický v mobilním telefonu, počítači či tabletu.
Komerční banka
Aktualizováno -
9. února 2026
18:02
Autor: mav - 
9. února 2026
12:10

Jedna z největších bank Česka hlásila v pondělí dopoledne výpadek. Klienti se nemohli přihlásit do aplikace, přiznala Komerční banka.

„Aktuálně se potýkáme s technickým problémem, jehož důsledkem se klienti nepřihlásí do aplikace KB+. Internetové bankovnictví funguje v pořádku,“ sdělila odpoledne Blesk Zprávám mluvčí banky Šárka Nevoralová. „Na nápravě technického problému již kolegové intezivně pracují,“ dodala s omluvou. Původně doufali ve vyřešení po poledni. Časový odhad však banka nemá.

„Do nového, technologicky vyspělejšího prostředí postupně vstoupí všichni naši klienti. Chceme vám totiž poskytovat stále modernější digitální bankovnictví pro vaše každodenní potřeby,“ uvádí na webu banka k nové aplikaci s tím, že přechod je nezbytný.

Někomu přihlášení mohlo fungovat, ne už ale přístup k jednotlivým sekcím, například stavu hypotéky. Platit kartou či vybírat z bankomatu ale mělo být nadále možné.

Video  Z(a)tracená čísla: O kolik peněz přicházíme u banky na úrocích?  - e15
Video se připravuje ...

Témata:
aplikacebankovnictvíČeskobankaKomerční banka
