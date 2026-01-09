V tomto roce Čechy v práci a okolo financí čeká spousta změn. Jejich přehled naleznete v jednotlivých kapitolách článku.
Změny v roce 2026: Poroste minimální mzda, ale i odvody pro OSVČ! O kolik?
1.Zvýšení minimální mzdy
Od roku 2025 funguje valorizační mechanismus (stanovený koeficient se odvíjí od průměrné mzdy), díky kterému se minimální mzda zvyšuje automaticky a předvídatelně. Nejnižší přípustná odměna za práci (při 40hodinové pracovní době týdně) je tak od nového roku 22 400 Kč, o 1600 korun více než v uplynulém roce. Hodinová minimální mzda pak pro letošek činí 134,40 Kč.
2.Konec v práci: Jakou dostanete podporu?
Důležitá změna nastala ve výpočtu podpory v nezaměstnanosti. Žadatelé v prvních dvou měsících po ztrátě zaměstnání dostávají od státu víc než dosud, od ledna je to 80 % předchozího výdělku, zatímco doposud jen 65 %. Současně se prodlužuje celková podpůrčí doba podle věku. Jak konkrétně?
Uchazeči o práci do 52 let věku:
- První 2 měsíce: 80 % (dříve 65 %) předchozího výdělku
- Třetí a čtvrtý měsíc: zůstává na 50 % předchozího výdělku
- Poslední 5. měsíc: 40 % (dříve 45 %) předchozího výdělku
Uchazeči o práci nad 52 let věku:
- První 3 měsíce: 80 % (dříve 65 %) předchozího výdělku
- Čtvrtý až šestý měsíc: zůstává na 50 % předchozího výdělku
- Zbývající doba: 40 % (dříve 45 %) předchozího výdělku
Doba podpory podle věku:
- Do 52 let: 5 měsíců (dříve do 50 let)
- 52 – 57 let: 8 měsíců (dříve 50 – 55 let)
- Nad 57 let: 11 měsíců (dříve nad 55 let)
A navíc:
- Při rekvalifikaci se podpora nově vyplácí ve výši 80 % (dříve 60 %) průměrné mzdy a zahrnuje i dny účasti na kurzech.
- Lidé, kteří odejdou ze zaměstnání dobrovolně (tj. výpovědí z jejich strany), už nebudou na podpoře kráceni. Nově je výše podpory jednotná (podle věkové skupiny) bez ohledu na důvod ukončení pracovního poměru.
3.Superdávka: Zažádali jste včas?
Od loňského října příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky nahradila jedna superdávka. Dosavadní příjemci čtyř podpor, kteří podali žádost do konce loňského roku, začnou superdávku pobírat od května, do té doby jim úřady posílají částku, na kterou byli zvyklí.
Těm, kteří do konce 2025 o podporu znovu nepožádali, se dávky přestaly od nového roku dočasně vyplácet. Kdo zažádá až po letošním 1. lednu, musí počítat s tím, že lhůta pro vyřízení trvá až měsíc (2 měsíce u složitějších případů), po přiznání nároku pak budou peníze vypláceny.
A kolik dostanete? To si můžete orientačně spočítat na kalkulačce na webu ministerstva práce (https:// www.mpsv.cz/dssp- -kalkulacka).
4.Vyšší příspěvky na péči
Od ledna se zvýšil příspěvek na péči pro všechny osoby v prvním a druhém stupni závislosti.
- Pro osoby do 18 let věku v prvním stupni závislosti se příspěvek na péči navyšuje z 3300 korun na 4900 Kč. Ve druhém stupni pak z částky 7400 korun na 8200 Kč.
- Pro osoby starší 18 let se pak příspěvek navyšuje z 880 korun na 1 300 Kč, respektive z částky 4900 korun na 5400 Kč.
5.Vyšší náhrady po pracovních úrazech
Bývalá vláda upravila náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání, ale také náhrady po zemřelých pracovnících pro pozůstalé. Růst by měly stejně jako procentní část důchodů, tedy o 2,6 % a o dalších 240 Kč navíc.
6.OSVČ? O stovky korun vyšší odvody!
Drobní živnostníci, kteří odvádějí státu minimální zálohy na povinné pojistné, si od ledna připlatí, a místy výrazně! To samé lidé, kteří využívají režim paušální daně. Těm s nejnižšími příjmy se paušální daň zvedne o 1268 korun měsíčně, za celý rok tak zaplatí o patnáct tisíc korun víc!
Nové minimum na sociální pojištění:
- OSVČ hlavní činnost: 5720 Kč/měsíc (loni 4759 Kč, rozdíl: +961 Kč)
- OSVČ vedlejší činnost: 1574 Kč/měsíc (loni 1 496 Kč, rozdíl: +78 Kč)
Nové minimum na zdravotní pojištění:
- OSVČ hlavní činnost: 3 306 Kč/měsíc (loni 3143 Kč, rozdíl: +163 Kč)
- OSVČ hlavní činnost: 3 306 Kč/měsíc (loni 3143 Kč, rozdíl: +163 Kč)
- OSVČ vedlejší činnost: neplatí se Paušální daň (1. pásmo): 9984 Kč/měsíc (loni 8716 Kč, rozdíl: +1268 Kč)
7.Míň benefitů pro zaměstnance?
Větší část mzdy vyplacená v penězích, menší pak v nepeněžních benefitech v podobě vstupenek či poukázek na volnočasové aktivity, aby zaměstnavatel ušetřil na odvodech? Tato praxe s novým rokem nejspíš skončila. Nově účinný zákon o daních z příjmů stanovuje, že osvobození od daně se vztahuje pouze na „plnění, která nejsou mzdou, platem, odměnou, náhradou za ušlý příjem ani jiným plněním s vazbou na výkon práce“.
Jinými slovy: aby šlo benefit osvobodit od daně, musí být nepeněžní a poskytnutý nad rámec mzdy. Zaměstnanci by zcela o oblíbené benefity, např. multisportky, přijít neměli, jen je zaměstnavatelé nebudou zřejmě ochotni už tak často poskytovat.
8.Drobné výdělky s menší administrativou
Letos a v příštím roce dojde ve dvou fázích ke zrušení srážkové daně. Teď se změna týká pouze příjmů ze závislé činnosti u fyzických osob daňových nerezidentů, kteří jsou členy orgánů právnických osob, tedy např. jednatelů nebo členů představenstva – na ně se místo 15 % srážkové daně bude vztahovat zálohová daň.
Od roku 2027 by pak měla srážková daň u příjmů ze závislé činnosti zmizet úplně, což by se pozitivně mělo dotknout lidí s drobnými výdělky. Tedy např. brigádníků a studentů s příjmy z dohod o provedení práce nebo také důchodců s přivýdělkem.
Těm odpadne povinnost podávat daňové přiznání, administrativu za ně vyřeší zaměstnavatel. Daňové přiznání dál budou moci podávat pro případ, že by chtěli využít roční odčitatelné položky od základu daně, slevy na dani či daňová zvýhodnění.
9.Nezvládáte dluhy? Poraďte se s patronem
Dluhový patron je nový online portál ministerstva spravedlnosti a Konsorcia dluhových poraden, jehož cílem je nabídnout přehlednou pomoc a ukázat cestu k oddlužení těm, kteří své dluhy nezvládají. V Česku je totiž přibližně 600 tisíc lidí v exekuci, 220 tisíc z nich by přitom mohlo mít nárok na oddlužení. Portál (www.dluhovypatron.cz) proto nabízí i praktické nástroje, jako je test vhodnosti oddlužení, kalkulačka splátek či mapa prověřených poraden.
