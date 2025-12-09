Zákulisí prodeje Smartwings: Chaos a „handl“? Turci je vyfoukli Polákům na poslední chvíli!
Okolo prodeje českých aerolinek Smartwings panoval podle polského dopravce LOT Polish Airlines do poslední chvíle chaos. V sídle poslkých aerolinií už dokonce připravovali tiskovku k akvizici. Finálním kupcem Smartwings se však nakonec staly turecké Pegasus Airlines, které Poláky přeplatily.
Některé z polských zpravodajských stránek věnujících se dopravě prodej popisují jako chaotický. O možném nákupu Smartwings polským dopravcem se psalo v médiích již před měsícem. Původně ve hře měly být ještě firmy Discover a SunExpress. Turecké Pegasus Airlines LOT nakonec přeplatily asi o 10 milionů.
Připravené měla mít polská strana rovněž reklamní materiály. Představitelé polské letecké společnosti navíc již přijeli do České republiky, aby dokončili koupi a podepsali všechny dokumenty, píše web pasazer.com.
Majitel Smartwings Jiří Šimáně na poslední chvíli přijal konkurenční nabídku jiného dopravce z Turecka. Způsob jednání Jiřího Šimáněho podle Poláků neodpovídá standardům vedení obchodních jednání v hodnotě stovek milionů, ale spíše připomíná chaotický scénář příslovečného „českého filmu“.
Úplné převzetí společnosti firmou Pegasus Airlines podle webu pasazer.com není pravděpodobné. Spekuluje se o tom, že by mohlo dojít k menšinovému vstupu (např. do cca 49 %) bez převzetí kontroly nebo konstrukci, ve které formální a faktická kontrola zůstává na straně investorů z EU.
Levnější letenky?
Co Turci akvizicí sledují? Jde jim snad o zničení nízkonákladového konkurenta? Konec značky Smartwings a jejího sloučení pod Pegasus zřejmě není v plánu.
„Dvě odlišné značky - Smartwings a Pegasus - budou i nadále roztahovat svá křídla globálně se společnou vizí,“ uvedla generální ředitelka dvojky tureckého nebe Güliz Öztürková (55). Podle ní mají spojené značky nově pracovat na rozšíření flotily i leteckých tras.
Pegasus i Smartwings hrají na hřišti, kterému v Evropě vévodí zejména irský nízkonákladový přepravce Ryanair a maďarský WizzAir. „Aerolinka Pegasus akvizicí posílí zejména ve středoevropském prostoru, kde bude přidělávat vrásky na čele zejména WizzAiru,“ napsal Blesku hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podle něj by samotná fúze měla přinést i levnější letenky.
Spojení flotil by podle něj mohlo vést i ke snížení nákladů za údržbu nebo úklid. „To by mohlo znamenat i pokles cen o 5 až 15 % na klíčových trasách, např. Praha–Mallorca nebo Brno–Turecko zejména pro velké objednávky od cestovních kanceláří,“ uvedl ekonom.
Podle analytika Radima Dohnala ze společnosti Capitalinked nehrozí ani případné problémy s reklamacemi letenek. „Platí evropská regulace, stačí aby jedno přistání bylo na letišti v Evropské unii, a regulace na reklamace platí tak, jak jsou,“ vysvětlil.
K samotné transakci by mělo dojít v příštím roce. Souhlas totiž musí udělit úřady v Česku i dalších zemích, kde Smartwings působí. „Pokud budou splněny veškeré právní náležitosti, tak by se akvizice měla uskutečnit,“ řekl Blesku Jiří Chlebek z katedry letecké dopravy Vysokého učení technického v Brně.
