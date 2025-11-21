Hluk a chvění: U Chebu hlásí další a další zemětřesení
Na pomezí Chebska a Sokolovska mohli lidé opět pocítit slabé zemětřesení. Ve čtvrtek a dnes znovu některé otřesy přesáhly sílu 2,5 stupně. Ve čtvrtek večer pocítili lidé otřes a dnes okolo poledne další dvě zachvění země. Oba dnešní otřesy by mohly mít magnitudo - sílu - přes dva stupně, ten silnější okolo 2,6. Vyplývá to z údajů Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a aplikace Seislok, kterou ústav pro informovaní obyvatel vyvinul.
„Ve čtvrtek ve 23:11 našeho času došlo k slabému zemětřesení východně od města Luby. Zemětřesení mělo magnitudo (sílu) 2,6 po manuální revizi seismogramů, ohnisko se nacházelo v hloubce osmi kilometrů. Poloha ohniska je totožná jako u předchozích pocítěných otřesů v minulých měsících. Jedná se již o několikátý pocítěný otřes v této lokalitě,“ uvedl dnes Geofyzikální ústav na svých webových stránkách. Je proto podle něj pravděpodobné, že se zde otřesy mohou opakovat. „V tuto chvíli evidujeme přes dvě desítky takzvaných makroseismických pozorování, tedy hlášení o pocítěném zemětřesení od místních obyvatel,“ dodal ústav.
Přes noc se země uklidnila, dnes před polednem ale přišly další otřesy. Seismické stanice zaznamenaly hned dva otřesy mezi 11:30 a 11:45, přičemž ten druhý měl podle předběžných údajů automatických stanic sílu 2,6 stupně.
Naposledy se silnější otřesy objevily letos 25. září, kdy se magnitudo otřesů dostalo až na 2,8 stupně. Zemětřesná oblast na Chebsku je charakteristická zemětřesnými roji, kdy se energie neuvolňuje jedním silným a devastujícím otřesem, ale sérií malých záchvěvů, které obvykle nevyvolávají škody. Nicméně místní obyvatelé často pozorují zvukové efekty, které otřesy provázejí.
