Zemětřesení na Chebsku! Probudilo nás to všechny, tvrdí místní
Na Chebsku probudilo obyvatele ve čtvrtek brzy ráno slabé zemětřesení. Nejsilnější otřes měl sílu 2,8 stupně. Zemětřesení seizmické stanice lokalizovaly do oblasti severně od Nového Kostela. Uvedl to dnes Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, který zemětřesení v západních Čechách monitoruje. V těchto místech se objevují zemětřesné roje často, otřesy ale jen málokdy dosáhnou takové síly, aby způsobily škody na povrchu.
„Dnes v brzkých ranních hodinách došlo v západních Čechách ke dvěma slabým zemětřesením, která však byla místními obyvateli pocítěna. Silnější otřes nastal ve 4:16 našeho času a měl sílu (magnitudo) 2,8. Ve 4:17 následoval slabší otřes o magnitudu 2,3. K oběma otřesům došlo v hloubce deset kilometrů pod zemským povrchem. V této oblasti se již několikrát vyskytla i silnější zemětřesení, a není tedy vyloučeno, že další otřesy budou následovat. Místními obyvateli byly zaznamenány především doprovodné zvukové efekty,“ uvedl ústav na webu.
„Probudilo nás to všechny. Tentokrát byly otřesy trochu jiné než obvykle. Obvykle jde pocítit chvění, ale tentokrát to byla spíš rána,“ popsal ČTK ranní otřesy obyvatel Studence, který leží jen několik kilometrů od epicentra.
Naposledy se vyskytly v této oblasti silnější otřesy v březnu a dubnu letošního roku. Na hranicích Chebska a Sokolovska se objevily seizmické otřesy, z nichž nejsilnější 13. dubna mělo sílu 2,8 stupně. Malý zemětřesný roj východně od Lubů u Chebu byl asi deset kilometrů hluboko. V březnu se vyskytlo otřesů více, byly ale také jen okolo 2,5 stupně.
Zemětřesná oblast na Chebsku je dlouhodobě předmětem zájmu seizmologů. Je charakteristická právě zemětřesnými roji, kdy se místo jednoho velkého otřesu záchvěvy objevují v řadě menších. Nedochází tak ke škodám, ale lidé otřesy na povrchu zejména v noci vnímají.
Letos vědci z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR spolu s kolegy z Německa rozmístili na ploše 10.000 kilometrů čtverečních na západě Čech i německé straně na 300 seizmických přístrojů, které budou měřit i nejslabší mikrozemětřesení. Sběr dat potrvá asi rok a půl a měl by dát další informace o vzniku zemětřesných rojů, které se na hranici mezi Německem a Českem opakovaně vyskytují.
