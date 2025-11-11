Nebezpečná nákaza na dalším místě v Česku: Veterináři vybijí desítky tisíc slepic a kohoutů
Nákaza ptačí chřipkou v chovu společnosti Mach Drůbež se týká chovu v Lanškrouně na Orlickoústecku. Zaměstnanci firmy a hasiči tam ve čtvrtek začnou s likvidací 40 000 slepic a 13 000 kohoutů. Novinářům to dnes v Litomyšli, kde má společnost Mach Drůbež sídlo, řekli technický ředitel firmy Miloslav Soušek, ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Škodu způsobenou likvidací odhaduje Soušek na několik desítek milionů korun. Výborný dodal, že stát má pro tyto případy kompenzační program.
Ministerstvo dnes informovalo také o ptačí chřipce ve velkochovu společnosti AGRO-V ve Valdíkově na Třebíčsku, kde bude nutné utratit víc než 20 000 mladých i vykrmených kachen. V obou případech nákazu potvrdily laboratorní testy. Jde o druhý a třetí komerční chov zasažený letos v Česku ptačí chřipkou.
Nosnice v zasaženém chovu jsou podle Souška zrovna v nejlepším věku. „Ve chvíli, kdy kuřata odchováme a začnou snášet a začnou být ekonomicky aktivní, tak je to nejhorší období. Nejlepší nosnice nám zmizí,“ řekl ČTK Soušek. Podle něj se nákaza dostala do chovu od tažných divokých ptáků, kteří se kvůli teplému počasí ještě nepřemístili do teplejších oblastí. „I přes velmi přísná zootechnická opatření se ptačí chřipka šíří i vzduchem, alespoň to tak máme v Lanškrouně vypozorované,“ dodal.
Společnost Mach Drůbež provozuje podle informací na svém webu 25 farem a má i vlastní výkrmové farmy. Patří k největším producentům jednodenních brojlerových kuřat v Česku i na Slovensku. Loni v únoru muselo být na některých farmách, které pod firmu spadají, kvůli nákaze ptačí chřipkou usmrceno více než 90.000 slepic a kohoutů.
S likvidací velkochovu v Lanškrouně Albrechticích začnou hasiči a zaměstnanci firmy Mach Drůbež ve čtvrtek. Usmrtit budou muset 40.000 slepic a 13.000 kohoutů v kontejnerech s oxidem uhličitým, kromě toho také do asanačního podniku v blízkém Žichlínku odvezou více než 150 000 násadových vajec, řekl Výborný. Likvidace by měla skončit do neděle. Veterináři vytyčí kolem chovu dvě ochranná pásma, tříkilometrové a desetikilometrové, žádný další velkochov se v nich nenachází. Chovatelé nesmějí drůbež přemísťovat nebo vozit na výstavy, měli by ji chránit před kontaktem s divokými ptáky a jejich trusem. V menším pásmu veterináři udělají soupis zvířat v malochovech a budou provádět namátkové kontroly. Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda bude likvidace náročná, každá slepice váží kolem 3,5 kilogramu, kohouti více. Celkem jde asi o 150 tun zvířat, bude také nutné pracovat v ochranných oblecích. Po likvidaci se bude velkochov dezinfikovat.
„Kdyby bylo potřeba posílit kapacity na vynášení drůbeže, jsme připraveni požádat ministryni spravedlnosti Evu Decroix (ODS) o součinnost s Vězeňskou službu. Takto nám pomáhali vězni na jižní Moravě,“ uvedl Výborný. Podle Souška se nákaza dostala do chovu větracím zařízením, nasvědčuje tomu skutečnost, že první uhynulé kusy byly u větráků.
U chovatele z Valdíkova je podle Výborného možné, že porušil veterinární pravidla a nenahlásil úhyny zvířat, což přeneslo nákazu z chovu i na jatka v Mirovicích na Písecku. Jatka patřící do společnosti Vodňanská drůbež kvůli tomu zůstanou několik dní mimo provoz. Ministr i Českomoravská drůbežářské unie dnes vyzvaly chovatele k dodržování předpisů, jinak hrozí další šíření nákazy.
Veterináři pro zamezení šíření doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky. Pokud nelze zajistit uzavřený chov, je podle nich potřeba minimalizovat riziko kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, nebo zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci.
Letos byl dosud jediným komerčním chovem, v němž veterináři na území České republiky vyhlásili ohnisko ptačí chřipky, rozmnožovací chov bažantů a dalších druhů ptáků v Čejkovicích na Znojemsku. V nekomerčních malochovech bylo letos 17 případů. ČR kvůli aktuální nákaze přijde o status země bez výskytu ptačí chřipky, čímž se zkomplikuje mimo jiné vývoz zvířat do třetích zemí.
Šíří se Evropou
Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Z volně žijících ptáků postihuje nejčastěji labutě a divoké kachny, které jsou přenašeči nemoci už několik staletí a virus pro ně není tak nebezpečný jako pro drůbež.
Na konci října oznámilo první letošní případ ptačí chřipky podtypu H5N1 Slovinsko. Opětovnému vzestupu viru čelí i další evropské země. Francouzský úřad pro dohled nad zdravím zvířat (ESA) uvedl, že od srpna do poloviny října se v 11 evropských zemích objevilo 56 ohnisek nákazy. Bylo to převážně v Polsku, největším producentovi drůbeže v EU, dále ve Španělsku a v Německu. První případy ptačí chřipky v této sezoně oznámily v druhé polovině října také Belgie a Slovensko.
Podzimní osev osetřený jedovatým červenýn povlakem, který je pro volně žijící ptáky devastující a hned je tu " Ptací chřipka" jdete do háje. V BRD už jedou žaloby .