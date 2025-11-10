Nezaměstnanost v Česku vzrostla: Lidí bez práce přibylo o více než 2500. Co za tím stojí?
Nezaměstnanost v Česku ke konci října vzrostla na 4,6 procenta ze zářijových 4,5 procenta. Lidí bez práce ve srovnání s koncem září přibylo o 2584 na 340 509. Počet volných pracovních míst se snížil pod 94 000. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou dnes poskytl Úřad práce ČR. Loni na konci října byla nezaměstnanost 3,8 procenta a bez práce bylo zhruba 289 000 lidí.
„Říjnový mírný nárůst nezaměstnanosti na 4,6 procenta ukazuje, že trh práce prochází přirozenou sezonní korekcí. Pomalu končí sezonní práce, mírné dozvuky má příliv studentů do evidence a zejména pro starší skupinu uchazečů je složitější si najít nové uplatnění,“ uvedla ředitelka odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR Kateřina Budínová. Úřad práce proto podle ní nadále nabízí rekvalifikační kurzy, ve kterých letos od počátku roku získalo nové dovednosti víc než 114 000 lidí.
Volných pracovních míst úřady práce ke konci října evidovaly 93 999. O měsíc dřív měly v evidenci 95 766 volných míst. Nejvíc pozic zaměstnavatelé nabízeli na konci října v Praze a Středočeském kraji. Celorepublikově na jedno volné pracovní místo připadá v průměru přibližně 3,6 uchazeče o zaměstnání.
V devíti krajích se v říjnu nezaměstnanost zvýšila shodně o 0,1 procentního bodu, ve zbylých pěti krajích - konkrétně v Praze, na Vysočině a ve Zlínském, Plzeňském a Pardubickém kraji - zůstal podíl lidí bez práce ve srovnání se zářím beze změny. Nejvyšší zůstala nezaměstnanost v Ústeckém kraji na úrovni 6,9 procenta a v Moravskoslezském kraji na 6,4 procenta. Nejnižší je dlouhodobě v Praze, kde ke konci října nezaměstnanost činila 3,5 procenta. Na 3,7 procenta byla shodně v Pardubickém a Plzeňském kraji a na Vysočině.
Máte špatné statistiky. Lidí bez práce je mnohem víc. Musíte přičíst novodobé státní MUKLy, lidi co jsou ez práce a nejsou v evidenci ÚP. I když nemají ani korunu musí měsíc co měsíc platit zdravotní pojištění, dnes 2808Kč. Zrušit ÚP, je to státní otrokářský podnik, který jako za totality určuje , kdo kde a za kolik a na jaké pozici smí a nesmí pracovat a porušuje tak svobodnou volbu povolání danou listinou základních práv a svobod.