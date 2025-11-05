Dálniční známka od ledna 2026 zdraží: Ministerstvo prozradilo, o kolik cenu zvedne

Autor: ČTK - 
5. listopadu 2025
11:03

Celoroční dálniční známka v Česku od ledna 2026 zdraží o 130 korun na 2570 Kč, zvýší se také ceny dálničních známek na kratší dobu. Sazba se změní kvůli zvýšení spotřebitelských cen a prodloužení dálniční sítě. ČTK to dnes oznámilo ministerstvo dopravy. Nižší platby zůstanou pro auta na plyn a s kombinací elektrického a spalovacího motoru, bez poplatku zůstanou plně elektrická vozidla a auta na vodík.

Měsíční platba se pro auta se spalovacím motorem zvýší o 20 korun na 480 Kč, desetidenní známka zdraží o deset korun na 300 Kč a jednodenní o dvacetikorunu na 230 Kč. Auta na stlačený a zkapalněný zemní plyn a biometan budou mít celoroční známku za 1280 Kč a sazby na kratší dobu jsou poloviční ve srovnání s cenami za auta s klasickým pohonem. Majitelé plug-in hybridů, tedy dobíjitelných vozů s elektrickým i spalovacím motorem, zaplatí za roční známku 640 Kč a za známky na kratší dobu čtvrtinu běžné ceny.

alena alena ( 5. listopadu 2025 11:27 )

Zajímalo by mě proč jsou auta na elektriku osvobozena od placení dálniční známky jsou těžší a stejně tak ji využívají jako řidiči se spalovacím motorem

