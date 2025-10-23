Přímý přenos: Slavní se loučí s Drábovou (†64) ve Foru Karlín. Dano, děkujeme!

Poslední sérii fotek Dany Drábové nafotila Lenka Hatašová
23. října 2025
23. října 2025
19:40
23. října 2025 
23. října 2025
16:30

Dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou si dnes večer v pražském Foru Karlín připomínají její přátelé a příznivci. Na akci, kterou pořádají organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club, zazněly vzpomínky na uznávanou odbornici na jadernou energetiku a výraznou osobnost veřejného života. Českou hymnu na úvod  zazpívala mezzosopranistka Dagmar Pecková, večerem provázejí moderátorka Světlana Witowská a publicista Jindřich šídlo. 

Do Fóra Karlín dorazili třeba senátoři Jiří Drahoš (za STAN) a Václav Láska (nestr.) nebo bývalý koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn. Úvodní slovo pronesl prezident Petra Pavel. Ještě před ním zazpívala operní pěvkyně Dagmar Pecková národní hymnu. „Když jsme se s ní potkávali se ženou například v Pyšelích při posvícení, tak to byla velice milá a laskavá teta, která se se všemi zdravila, všichni ji rádi viděli. Když jsem s ní byl na konferenci o míru na Ukrajině, ve Švýcarsku a seděli jsme spolu v panelu k jaderné bezpečnosti, tak jsem byl hrdý na to, s jakým respektem se k ní chovali kolegové, odborníci z Japonska, Francie a mnoha jiných dalších zemí,“ vzpomínal prezident. 

 „Je škoda, že paní Drábová odešla, měl jsem moc rád její Tweety. Ještě před pěti měsíci jsme si povídali a byla v pohodě,“ řekl při příchodu Blesku bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. 

Na vzpomínkovou akci dorazil i Miloš Vystrčil (ODS), šéf Senátu: „Danu jsem v létě pozval na přednášku do Telče, už na tom nebyla dobře, ale byla statečná. Hodně mi to otevřelo oči,“ svěřil se Blesku se vzpomínkou. 

Zpěvačka Aneta Langerová zazpívala společně s Dětským sborem Českého rozhlasu píseň Modlitba pro Martu. 

Drábová, která zemřela po vážné nemoci 6. října ve věku 64 let, si veřejný pohřeb si nepřála, vzpomínkovou akci organizace pořádaly po dohodě s její rodinou. Příznivce organizátoři požádali, aby nenosili květiny či jiné dary, ale místo toho podpořili některou z organizací, které se věnují pomoci samoživitelkám či Ukrajině. Vstup na akci byl zdarma, účastníci se museli předem registrovat.

Drábová se angažovala v komunální politice nebo v podpoře Ukrajiny po napadení Ruskem v únoru 2022. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Žádný jiný státní úředník tak dlouho v tak vysoké funkci v polistopadové historii nevydržel. Předloni v listopadu ji vláda jmenovala do funkce na dalších pět let. Nyní hledá jejího nástupce, vyhlásila výběrové řízení.

Video  Zemřela Dana Drábová  - Blesk/Jan Jedlička
Video se připravuje ...
Lájosz Bács ( 23. října 2025 19:55 )

Komunistický udavač Pávek je slavný???

Věra Dobešová ( 23. října 2025 19:52 )

Slavní?? Obyčejný člověk který není slavný se nerozloučil, nemůže rozloučit?? Děláte ve společnosti rozdíly 😡

qazwsx ( 23. října 2025 19:50 )

Když vidím Haška, Fridrichovou, Foltýna a pochopitelne karierniho soudruha Pavla, je mi Drabove až líto. Nevim, proč musí servilní autor článku tyhle osoby označit jako slavné. 👎

Jana ( 23. října 2025 19:49 )

Hlavně ta raketa s jejim jmenem to je pakarna!

Patrik Malý ( 23. října 2025 19:46 )

Prezident se tam zase vecpal...

Zobrazit celou diskusi
