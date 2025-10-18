Utajený pohřeb Dany Drábové (†64): Přála si skromný obřad, vzdát hold dorazili i Řehka či Foltýn
Dana Drábová zemřela ve věku 64 let a datum jejího pohřbu nebylo jasné - v sobotu 18. října se však sešli někteří lidé na hřbitově v Pyšelích, kde podepisovali kondolenční knihu při příležitosti rozloučení se zesnulou šéfkou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. A později přivezla pohřební služba i její rakev. Drábová si přála malý obřad, jak ukázalo i parte v Pyšelích, kde žila a působila rovněž v komunální politice. Velké veřejné rozloučení je v plánu v Karlíně v příštím týdnu.
„Odešla tiše a nečekaně v pondělí 6. října 2025 ve věku 64 let. Na přání zesnulé se rozloučíme v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel,“ vzkázala na parte rodina po úmrtí Dany Drábové.
V sobotu 18. října byla v Pyšelích vystavena kondolenční kniha, kam lidé psali své vzkazy a vzpomínky na Drábovou, s níž se emotivně loučila již krátce po oznámení jejího úmrtí celá řada představitelů státu, politiků, ale i spolupracovníků či lidí, kteří ji znali z rozhovorů, jako třeba popularizátor vědy Daniel Stach.
Později pak do místního kostelíka přivezla pohřební služba i rakev na malý, skromný obřad. Podobně skromný, jako byla sama významná jaderná inženýrka Drábová.
V kostele se konala zádušní mše pro uzavřenou společnost, před ním si ji vyslechly desítky lidí, uvedla ČTK.
Došlo však i na jisté pocty. Vzdát hold Drábové dorazili mj. náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka, nyní již bývalý vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn či zkušený zahraniční zpravodaj ČT Jakub Szántó.
Velká vzpomínková akce byla svolána do Fora Karlín v Praze na čtvrtek 23. října. „Dana si veřejný pohřeb nepřála. Všichni ale společně cítíme, že by bylo fajn, se s ní rozloučit. Proto jsme se po domluvě s její rodinou rozhodli zorganizovat večer, na kterém se na ní bude vzpomínat,“ uvedli organizátoři akce „Dano, děkujeme!“.
Slova na rozloučenou sepsal po smutné zprávě o úmrtí Drábové i prezident Petr Pavel. „Odešla osobnost, která pro bezpečí naší země vykonala opravdu výjimečnou práci. Měl jsem ji rád za její odvahu, lidskost, smysl pro humor. Vážil jsem si její odbornosti a obdivoval její bezprostřednost a charisma. V mých očích vždy byla skutečnou a neokázalou vlastenkou, vzorem skromnosti, vlídnosti a především dobrým člověkem. Nejen mně bude moc chybět,“ napsal prezident Pavel na síti X.
