Paracetamol pro těhotné: Čeští lékaři vyvrací Trumpovo tvrzení o škodlivosti, ohradil se i Válek
Paracetamol je podle lékařů, které dnes oslovila ČTK, považován za nejbezpečnější lék proti horečce pro těhotné, souvislost s autismem, čili poruchami autistického spektra (PAS), nepovažují za prokázanou. Připouštějí nicméně, že všechny léky ale mají určitá rizika. Americký prezident Donald Trump v pondělí varoval těhotné před užíváním paracetamolu a tento lék proti horečce a bolesti spojil s vysokým rizikem autismu u dětí. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) je potřeba vysvětlovat fakta a vyvracet nesmysly, uvedl na síti X.
„To, že dvě věci spolu ‚souvisí', ještě neznamená, že jedna přímo způsobuje druhou. U studií o paracetamolu je stále možné, že zaznamenaný vztah je ovlivněn jinými faktory, například samotným onemocněním, infekcí či horečkou, kvůli které byl paracetamol podán. Tyto stavy mohou samy o sobě představovat riziko pro vývoj plodu,“ řekl vedoucí lékař porodnice Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Michal Koucký.
Hypotézy o možné souvislosti PAS a paracetamolu neboli acetaminophenu se podle primářky Dětské psychiatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Ivy Dudové začaly objevovat na začátku tisíciletí, kdy se hledaly možné příčiny nárůstu výskytu autismu v populaci. Souhrnná analýza z letošního roku podle ní ukazuje pět studií s pozitivní asociací mezi užíváním acetaminophenu v těhotenství a zvýšeným rizikem vzniku PAS u potomků, jednu s negativní asociací a tři se smíšenými výsledky.
„Obecně lze říci, že na základě dostupných dat není prokázaná příčinná souvislost mezi užíváním acetaminophenu v těhotenství a PAS. Časté a dlouhodobé užívání acetaminophenu během těhotenství představuje potenciální riziko vyššího výskytu neurovývojových poruch včetně poruch autistického spektra u potomků,“ uvedla.
Příčiny autismu? Nejasné
Paracetamol podle lékařů zůstává doporučeným lékem pro tlumení horečky a bolesti v těhotenství. Dětská lékařka Hana Cabrnochová, která je místopředsedkyní České vakcinologické společnosti, odpověděla, že bez něj by žádný jiný nezbyl, protože léky s jinými účinnými látkami jsou naopak nedoporučované.
„Přesto platí, že všechny léky by měly být v těhotenství, zejména v prvním a druhém trimestru, užívány pouze tehdy, pokud je to skutečně nezbytné, a v nejnižší účinné dávce po co nejkratší dobu,“ dodal Koucký. Pokud by jej žena potřebovala užívat často, je podle něj potřeba konzultace s lékařem.
Autismus, jak se zjednodušeně označují poruchy autistického spektra (PAS), jsou vrozené poruchy některých mozkových funkcí, které způsobují, že dítě prožívá, myslí a chová se jinak než jeho vrstevníci. Mohou mít různou formu, například potíže v oblasti komunikace, představivosti, chápání běžných denních úkolů nebo emocionální empatie.
Lékaři podle Cabrnochové neznají jednoznačnou příčinu, proč se tyto poruchy u dítěte rozvinou. Vliv může mít dědičnost, prostředí, ale také třeba vyšší věk matky dítěte, předčasný porod nebo právě podávání některých léků.
Připomněla, že vznik autismu je v již vyvrácených dezinformacích chybně spojovaný také s vakcínami. „Je to určitě velmi nebezpečné, pokud je taková dezinformace opakována, a to z úst tak významných politiků,“ dodala.
Válek: Trump přispívá k erozi důvěry ve vědu
Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes uvedla, že důkazy o souvislosti mezi užíváním paracetamolu v těhotenství a autismem zůstávají nekonzistentní a že hodnota život zachraňujících vakcín by neměla být zpochybňována. Jeho tvrzení dnes podpořil i regulační orgán EU pro léčivé přípravky (EMA), když uvedl, že paracetamol je bezpečný pro použití během těhotenství.
To potvrdil na sociální síti X i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Dostupné vědecké údaje nedokládají, že by užívání paracetamolu během těhotenství způsobovalo autismus u dětí,“ napsali jeho zástupci.
Podle ministra Válka pandemie covidu-19 ukázala, že nepodložené výroky a záměrné fabulace vedou ke ztrátám na životech. „A to, co nyní předvádí Donald Trump se svým ministrem zdravotnictví, který odborníky rovnou vyhazuje z práce, přispěje k další erozi důvěry ve vědu a zdravotnický výzkum. Je dobře, že Světová zdravotnická organizace i Evropská agentura pro léčivé přípravky nemlčely a vůči výrokům amerického prezidenta se ohradily,“ dodal ministr, který je lékařem s odbornou specializací na radiologii.
