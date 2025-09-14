TOP destinace Čechů, do kterých míří na podzim: Kromě oblíbené Asie láká i Afrika!
Prodejci letenek zaznamenali meziročně o 15 procent vyšší zájem o podzimní cestování. Roste zájem o letenky do exotiky, především do Asie. K zájmu o cestování přispěly nové přímé linky, vyšší frekvence letů i ceny letenek, které jsou příznivé díky konkurenci mezi aerolinkami. Vyplývá to z informací prodejců letenek, které ČTK oslovila.
„Celkově během září a října zatím roste počet cestujících o 15 procent, ale v případě Asie je to o 34 procent a do Afriky se chystá o 43 procent více cestujících než loni touto dobou. Většina, 80 procent, však stále zůstane v Evropě,“ sdělila Daniela Chovancová z Kiwi.com. Vzrostl podle ní zájem o Polsko, Norsko, Švédsko nebo Island.
Meziroční nárůst o 15 procent zaznamenali také ve Student Agency Travel, kde prodávají nejvíce letenky po Evropě. Evropským městům dominuje Londýn, který podle prodejce vystřídal na první příčce Paříž. Letos ji eviduje na třetím místě až za Barcelonou, u které stejně jako u Malty meziročně prodal o více než 100 procent více letenek. Nárůst prodejce zaznamenal také u Říma a Málagy.
Portálu Letuška.cz meziročně vzrostl prodej podzimních letenek do exotických destinací o deset procent. Letenky do exotiky a zámoří tvoří od října do března čtvrtinu z jeho celkového prodeje. Jako důvod vidí nová spojení a dobré ceny.
„Letos je značný zájem o Asii, především pak o Thajsko, Vietnam a Japonsko. Letecké cestování po Evropě se dostalo na předcovidový vrchol a tam i zůstává. A naopak přímé lety do Ameriky, o které byl v minulosti velký zájem, se nyní zcela naplní jen zřídka,“ uvedl ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Pozitivní trend je ale podle něj vidět na turistických linkách do New Yorku.
Češi letos také ve velkém zamířili do japonské Ósaky. Nárůst o 55 procent byl podle Lenky Kašické ze Student Agency Travel zapříčiněn Světovou výstavou EXPO 2025, která vrcholí v příštích týdnech.
Do Asie prodal o 20 procent více letenek portál Pelikán. „Tento podzim a zimu je největší zájem zase o thajský Bangkok. Zatímco ten však roste jen minimálně, mimořádně dobře se daří Bali, které tuto zimu roste o téměř 80 procent. O 75 procent roste i Dubaj,“ uvedla Katarína Šuchterová.
Z netradičních zemí portál Letuška.cz zaznamenal rostoucí zájem o Gruzii nebo Uzbekistán. Kiwi.com eviduje téměř dvojnásobné zvýšení prodeje letenek do Maroka a několikanásobné zvýšení počtu cestujících do Keni.
Meziročně klesly průměrné ceny letenek do klíčových destinací. Například do Barcelony se cestující dostanou levněji o 23 procent, do Říma o 21 procent, na Maltu o 18 procent a do Londýna o 14 procent, uvedla Kašická. Podle Trejbala jsou ceny letenek nižší díky silné konkurenci mezi aerolinkami.
Nejlevnější odletové dny jsou obvykle úterý a středa, naopak cenově nevýhodné bývají pátky a soboty. „V průměru nejvýhodnější je koupit letenku na kratší trasy 38 dní před odletem, na delší trasy pak 50 až 101 dní před odletem,“ popisuje Trejbal.
