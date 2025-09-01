Velká změna na Primě: Nastupuje nový výkonný ředitel! Kubát nahradí Singera
Novým výkonným ředitelem mediální skupiny Prima se stal dosavadní finanční ředitel Lukáš Kubát. Vystřídal Marka Singera, který se posunul do pozice generálního ředitele. Funkce v je rámci změny organizační struktury vytvořená pro strategické řízení skupiny. Novým finančním ředitelem bude dosavadní Kubátův zástupce Jan Dosoudil. Strukturální změny mají přispět ke zrychlení digitalizace. Prima to dnes uvedla v tiskové zprávě.
Singer zůstane předsedou představenstva a v roli generálního ředitele se bude věnovat dlouhodobému strategickému rozvoji skupiny, inovacím a strategickým partnerstvím.
„Po sedmnácti letech předávám štafetu v řízení skupiny. Z jednoho televizního kanálu jsme za sedmnáct let vybudovali největší český multimediální dům s konsolidovanými výsledky dosahujícími téměř sedm miliard korun. Ovšem pokračující zásadní transformace mediálního chování diváků i posluchačů nás motivují, že právě teď, na vrcholu, je ten správný okamžik udělat zásadní změnu a svěřit každodenní řízení další generaci,“ uvedl Singer.
Kubát chce posilovat postavení Primy na trhu. „Mou prioritou bude schopnost rychle reagovat na změny mediálního prostředí a podporovat tým v adaptaci na nové výzvy. Digitalizace přináší zásadní změny ve zvyklostech diváků i nové způsoby monetizace – a v tom vidím velkou příležitost pro další rozvoj našich on-line platforem. Rád bych, aby Prima byla místem, kde se lidé cítí motivovaní, propojení jako tým a hrdí na to, co společně tvoříme,“ dodal Kubát.
Dosoudil se nově také stal vedle Singera, Kubáta, Jana Čadka, Josefa Stránského a Jaroslava Hrabovského šestým členem představenstva mediální skupiny Prima.
Jde přitom o klíčovou změnu v managementu FTV Prima, uvedl server mediaguru.cz.
Singer stojí v čele skupiny Prima od března 2014, přičemž na postu výkonného ředitele působil již v letech 2008 až 2013. Primu transformoval z jedné televizní stanice na multimediální dům se všemi hlavními mediatypy. Před svým působením na Primě zastával manažerské pozice ve společnostech Unilever, Masterfoods či Karlovarské minerální vody.
Kubát působil dosud na pozici finančního ředitele skupiny Prima. Svou kariéru zahájil ve společnostech Ernst & Young a Deloitte. Před nástupem na Primu pracoval deset let ve společnosti CME, kde se věnoval korporátní strategii a monetizaci obsahu na trzích střední a východní Evropy.
Dosoudil své zkušenosti z oblasti financí a controllingu získal během svého působení v developerské společnosti, kde vedl controlling a reporting. Podstatnou část své kariéry strávil ve společnosti EY, kde působil na manažerských pozicích v auditu jak v Praze, tak v New Yorku. Dosoudil se také nově stal vedle Singera, Kubáta, Jana Čadka, Josefa Stránského a Jaroslava Hrabovského šestým členem představenstva mediální skupiny Prima.
Skupina Prima provozuje 13 celoplošných televizních stanic (FTV Prima), šest rozhlasových stanic (Radio United Broadcasting) a tři desítky webových portálů. Obchodní zastupitelství Media Club zajišťuje prodej reklamy pro 317 médií, včetně vlastních, napříč televizí, rádiem, internetem i tištěnými tituly. Ve světě e-sportu a gamingu skupina působí prostřednictvím PLAYzone. Komunikační služby pro klienty zajišťuje Media Booster.
