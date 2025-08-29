Nejméně chudých v celé Evropě? Sociologové upozorňují: Rakouský chuďas žije lépe než běžný Čech!
Podle evropských statistik měřících ohrožení relativní příjmovou chudobou vychází Česko dlouhodobě jako stát s nejmenší chudobou v EU. Jenže podle společnosti PAQ Research není situace tak růžová. Mezinárodní srovnání má totiž mezery.
Proč jde podle českých sociologů o míchání hrušek s jablky? Oficiální statistiky Eurostatu vychází z tzv. mediánů národních příjmů, tedy nezohledňují srovnání příjmů s tím, co si za ně konkrétní člověk může koupit. Podle analýzy české společnosti PAQ Research má totiž rakouský či finský „chudý“ reálné příjmy na úrovni české středně příjmové domácnosti. „Pokud definujeme hranici chudoby evropsky srovnatelně – jako příjmy pod 60 % evropského mediánu po zohlednění cen v jednotlivých státech – trpí relativní chudobou přes 21 % českých domácností. Jsme zhruba v průměru EU, nikoli na špičce,“ konstatuje analýza.
Ohrožené skupiny
Častěji než v Evropě jsou u nás chudí přitom nájemníci, samostatně žijící senioři a samoživitelky s dětmi. „Ve statistikách vychází Česko dobře, protože sice máme nízké příjmy domácností, zároveň ale i relativně nízké příjmové nerovnosti. Proto byla velmi nízká relativní chudoba v 80. letech za komunismu. Naopak majetkové nerovnosti se v Česku pohybují vysoko nad evropským průměrem,“ uvádí se v analýze, jejímž autorem je Michael Škvrňák.
Rozdíl je v cenách
„Chudoba je odvozena od střední hodnoty příjmů v daném státě, takže hranice chudoby ve státech jako je Lucembursko, Rakousko nebo Irsko je na úrovni českých domácností s průměrnými příjmy i po zohlednění toho, že v různých státech si za stejnou částku nekoupíte stejné množství stejného zboží kvůli odlišné úrovni cen,“ řekl Blesku Škvrňák.
Proto pokud chceme porovnávat životní úroveň napříč státy, musíme přihlížet právě k rozdílům v cenách. Mediánový příjem domácností v zemích jako Lucembursko, Rakousko či Irsko je zhruba dvakrát vyšší než v Česku.
Hranice chudoby
Podle analýzy PAQ Research by se dostal pod evropskou hranici chudoby při srovnání kupní síly člověk s čistým měsíčním příjmem nižším než je 19 500 Kč. Z údajů ČSÚ vychází, že se loni tato částka zvedla meziročně o 1389 korun. A kdo je v ČR ohrožený? Čeští sociologové k tomu uvádějí:
- Obyvatelé celkem 21%
- Senioři 62 %
- Samoživitelé 43 %
- Živnostníci 10 %
- Zaměstnanci 7 %
Zdroj: EU-SILC
