Bartoš a Bek to schytávají za přijímačky. Kde všude digitalizace selhala?

Mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová dnes ČTK sdělila, že elektronický systém pro přihlášky na střední školy (DiPSy), který se měl dnes po půlnoci otevřít uchazečům, bude kvůli problémům s nahráváním příloh spuštěný později.

Dnes se začne systém znovu testovat z hlediska bezpečnosti a spustí se pravděpodobně v pátek večer, řekl ČTK ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. V průběhu dne dodal, že systém přihlašování na střední školy je opravený, je třeba ho otestovat, řekl. Systém by chtěl spustit v pátek, večer by měl fungovat.

Ministr Bartoš redakci Blesku sdělil, že chyba byla objevena při finálním testování. „Proto bylo rozhodnuto pozdržet spuštění systému o den. Klíčová je z pohledu MŠMT nyní bezpečnost dat. Ráno jsme s DIA na setkání s MŠMT a Cermat nabídli případnou nadstandardní součinnost, pokud by bylo třeba. Nejde o hledání viníků, ale o zpřístupnění systému žadatelům. To očekáváme zítra. Čas na přihlašování je do 20. 2. a právě díky online způsobu přihlašování tentokrát není rozhodující pořadí podání přihlášky, času je tedy dostatek,“ sdělil redakci Blesku.

Mezitím na sociální síti X schytával kritiku za to, že nejen digitalizace pod jeho gescí se stále potýká s problémy, ale i komunikace. Ani v minulosti totiž nerozhodovalo o přijetí na střední školu pořadí podání přihlášek, jak v neobratném vyjádření ministr uvádí.

Podle našich informací byla při včerejším finálním testování systému DIPSY pro online podávání přihlášek na střední školy objevena chyba. Proto bylo rozhodnuto pozdržet spuštění systému o den. Klíčová je z pohledu MŠMT nyní bezpečnost dat. Ráno jsme s DIA na setkání s MŠMT a… pic.twitter.com/cufaHMYxFU — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) February 1, 2024

Kritika se sype rovněž na hlavu ministra školství Mikuláše Beka. Přijímací řízení na střední školy je dlouhodobě společensky vyhroceným tématem kvůli podhodnoceným kapacitám na středních školách zejména v Praze a středních Čechách, ale také kvůli v minulosti nepřehlednému systému přijímacího řízení. Ten letošní to měl „napravit“ ale jeho start se opět nepovedl.

„Prioritou je vyřešení problému. Až problém bude vyřešen, budeme se věnovat analýze příčin té chyby, která způsobila odklad spuštění systému. A následně lze vyvozovat odpovědnost konkrétních lidí. Politickou odpovědnost samozřejmě nesu,“ napsal Bek redakci Blesku.