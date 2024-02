Jak dopadnou na důchodce současné změny systému penzí? Ekonom ukázal na potenciál i potíže

Rozpočtová rada uvítala snahu vlády o úpravu důchodového systému.

A co si o vládních změnách myslí ekonom? Blesk Zprávy zajímalo, jak se navýšení důchodů o 360 Kč měsíčně podepíše na státním rozpočtu. „Podle odhadu MPSV to přinese dodatečné rozpočtové výdaje ve výši 12,3 miliardy korun ročně. Tento odhad považuji za realistický,“ sdělil BZ ekonom Vít Hradil z investiční společnosti CYRRUS.

Změny jako zpřísnění podmínek k odchodu do předčasného důchodu či zpomalení valorizací by měly důchodový systém zlepšit. „Tyto úpravy mají potenciál do budoucna výrazně zlepšit dlouhodobou udržitelnost důchodového systému, ačkoliv ji zcela nevyřeší. Vzhledem k očekávanému demografickému vývoji, kdy v příštích desetiletích bude neustále klesat počet ekonomicky aktivních obyvatel – kteří svým sociálním pojištěním důchodový systém platí – a naopak růst počet důchodců – kteří ze systému čerpají – se celý systém ve stávajícím nastavení řítil do gigantických deficitů, které by kolem 50. let tohoto století měly dosahovat až zhruba 4,5 procenta hrubého domácího produktu, tedy přibližně 350 miliard korun v dnešních cenách ročně. To je absolutně neudržitelné a vedlo by to s velkou pravděpodobností ke státnímu bankrotu,“ řekl Blesk Zprávám Hradil.

K dalším změnám by z hlediska udržitelnosti důchodového systému ještě dojít mělo. „Současnou vládou přijaté změny tento výhled zlepšují a očekávaný deficit snižují zhruba na polovinu, tedy asi 170 miliard korun ročně. I to je nadále dlouhodobě neudržitelné, a pokud se v mezičase nestane něco, co dramaticky změní demografický výhled, bude nezbytné sáhnout k dalším úpravám. Přesto je nutné ocenit, že se vláda odhodlala k vyřešení alespoň jedné poloviny celého problému. Mohla se totiž – stejně jako vlády předchozí – tvářit, že se nic neděje, neriskovat ztrátu popularity a nechat časovanou bombu důchodového systému tikat dál s tím, že vybuchne až v daleké budoucnosti,“ vysvětlil ekonom.