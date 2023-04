Deprese z hranolek? Vědci našli spojitost mezi oblíbenou pochoutkou a horší psychikou

Častá konzumace smažených jídel může vést k obezitě, vyššímu krevnímu tlaku a celkově má špatný vliv na naše fyzické zdraví.

Nová studie, kterou zveřejnili vědci v časopise PNAS, dává smažená jídla do souvislosti s vlivem na duševní zdraví. Odborníci na zdravou výživu ale uvádějí, že výsledky jsou předběžné a není tak zcela průkazné, zda smažená jídla skutečně způsobují problémy s dušením zdravím nebo zda skutečně lidé, co konzumují ve větší míře smažené pokrmy, mají deprese či úzkosti.

Studie sledovala celkem 140 tisíc lidí během 11 let. Po vyloučení respondentů s jasnou diagnózou deprese, bylo během prvních dvou let zjištěno 8 294 případů úzkosti a 12 735 případů deprese u těch, kteří konzumovali smažené jídlo, zatímco konkrétně u hranolek bylo zjištěno dvouprocentní zvýšení rizika deprese oproti konzumaci smažené bílého masa. Studie také zjistila, že pravidelně více než jednu porci smaženého jídla konzumují mladí muži.

Doktor David Katz, specialista na medicínu v oblasti životního stylu CNN řekl, „že by skutečně mohla častá konzumace smažených jídel zvyšovat riziko úzkosti a depresí.“ Ale také se dá tato hypotéza obrátit s tím, že ti, co trpí úzkostmi a depresí mohou sahat po nezdravém jídle, protože jim to přináší psychickou úlevu, řekl k tomu Katz.

Depresi měly i akvarijní rybky

V další studii vědci naznačují, že akrylamid, chemická látka vznikající během procesu smažení, zejména v hranolkách, stojí za výskytem vyššího rizika úzkosti a deprese. V samostatném článku, na který se v nové studii odkazuje, vědci testovali tuto chemikálii na akvarijních rybkách a zjistili, že dlouhodobá expozice způsobila, že ryby se zdržovaly v akváriu v tmavších koutech, což je běžný znak zvýšené úzkosti u ryb. Rybky také vykazovaly sníženou schopnost prozkoumávat akvárium a socializovat se, protože neplavaly těsně s jinými rybkami, i když je známo, že některé druhy se rády houfují s ostatními.

Lékař Walter Willett řekl, že výsledky „by měly být považovány za velmi předběžné, zejména v souvislosti se smaženým jídlem a akrylamidem.“ „Zdravotní účinky smaženého jídla budou do značné míry záviset na tom, jaké jídlo se smaží a jaký typ tuku se ke smažení používá,“ řekl Willett, profesor epidemiologie a výživy.

Willett také poznamenal, že akrylamid se nevyrábí pouze smažením. Je také v kávě, kvůli pražení zrn, a v toustech, protože „ho dokáže vyrobit zahřátí sacharidů spolu s bílkovinami“. Řekl také, že data pocházející z akvarijních ryb „je těžké interpretovat ve vztahu k lidskému zdraví, protože jsme zjevně zcela odlišní, a autoři studie to uznali“.

Velký nárůst depresí a úzkostí

Autor studie Yu Zhang, CNN řekl, že „není třeba panikařit z nepříznivých účinků smaženého jídla“. Ale udržování zdravého životního stylu a omezení spotřeby smažených jídel může být užitečné nejen pro fyzické, ale i dušení zdraví. Vědci poukázali na nedávný celosvětový nárůst deprese a úzkosti, přičemž v roce 2020 došlo k nárůstu o 27,6 % a 25,6 %. Světová zdravotnická organizace také odhaduje, že více než 5 % dospělých celosvětově trpí depresí.

Podle doktora Katze se také ukázalo, že nedostatek pestré stravy nás také nemusí pozitivně naladit.

„Celková kvalita stravy a výběr zdravých potravin jsou velmi důležité pro každý aspekt zdraví - duševní i fyzické,“ uzavřel Katz.